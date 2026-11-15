Nevjerojatna sudbina braće iz Vukovara: Jedan je branio grad, drugi završio u zatvoru zbog Ovčare

„Pokojni Damir Ivanović – Damponja, Drago Adžaga i ja trenirali smo prije rata u Vukovaru karate. Dobro nam je išlo i onda je negdje u veljači ili ožujku 1991. stigao poziv Tomislava Merčepa koji je u to vrijeme ustrojavao obranu u gradu Vukovaru da mu se pridružim i budem mu neka vrsta osiguranja. Bilo je to jedno mjesec dana prije onog postrojavanja nenaoružanih odreda u Bogdanovcima. Ja sam tada već bio uz Tomicu kojem sam rado dragovoljno prišao, a štitio sam ga svo vrijeme dok nije napustio Vukovar. Bilo je to negdje polovicom kolovozu 1991. kada sam ga osobno izveo iz grada i ispratio do Vinkovaca“.