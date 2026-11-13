BUDUĆNOST GLAZBE
Nick Cave upozorava na mračnu stranu AI-ja: "To je konačno poniženje"
Glazbenik Nick Cave oštro se obrušio na umjetnu inteligenciju, nazvavši platforme za generiranje pjesama "konačnim poniženjem koje uništava dušu glazbe".
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Nakon što je prethodno poručio platformi umjetne inteligencije ChatGPT da „odj...e i pusti pisanje pjesama na miru”, 69-godišnji kantautor upozorio je da automatizirani generatori glazbe „izruguju samo stvaranje, čineći čovječanstvo nepotrebnim”, piše Independent.
U objavi na svom blogu, *The Red Hand Files*, pjevač je izrazio duboku zabrinutost zbog šireg utjecaja te tehnologije.
„Platforme za generiranje pjesama, po mom sudu, pokazatelji su demonskog potencijala ove tehnologije u nastajanju – potencijala da isprazni ljudsko djelovanje i prekine našu vezu s božanskim”, napisao je.
„One izruguju samo stvaranje, čineći čovječanstvo nepotrebnim; uzimaju plodove ljudskog nastojanja i svode ih na puke proizvode. To je, možda, naše posljednje, po dušu najrazornije poniženje.
Za one koji žele očistiti svijet od problematičnih umjetnika – jer te cenzorske snage ne posustaju – to je zasigurno razlog za slavlje, budući da te platforme obećavaju da će se svijet u potpunosti riješiti umjetnika.”
Cave je napomenuo kako nije siguran hoće li umjetna inteligencija "spasiti svijet, uništiti ga ili učiniti nešto između toga”, no objasnio je kako ona dovodi u pitanje dosadašnje pretpostavke o umjetnosti.
„Ne možemo odvojiti umjetnost od umjetnika; oni su nerazdvojni, baš kao što su valovi nerazdvojni od mora iz kojeg izranjaju. Za neke je to možda neugodna istina, no za mene je ta stvar bila jasna”, izjavio je.
„Sve do sada. Pojavom platformi za generiranje pjesama, to je složeno pitanje dobilo sasvim novu dimenziju. Napokon je umjetnika moguće odvojiti od umjetnosti.”
Štoviše, umjetnika – taj manjkav, kaotičan, slomljen, jadan, a opet radostan problem – može se sasvim izbaciti iz jednadžbe, poput kakvog suvišnog otpada, napisao je Cave.
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