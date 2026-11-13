VREMENSKA PROGNOZA
Hrvatsku zahvatila snažna promjena vremena: Najgore tek slijedi
Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima.
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Danas će se sredozemna ciklona premještati izravno preko Hrvatske prema istoku. S njezine stražnje strane, sa sjevera europskog kontinenta, se spušta osjetno hladniji zrak pa je već jutros na sjeveru Hrvatske zapuhao jak sjeverac, a temperatura je počela padati. U drugim dijelovima Hrvatske još je toplo uz južno strujanje i mjestimičnu kišu. Na širem području Rijeke i riječkog zaleđa u protekla 24 sata palo je i preko 200 mm kiše.
Prema izvještaju HAK-a kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a lokalno je zbog obilnijih pljuskova moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, a prekida ima i u pomorskom prometu.
Premještanje hladne fronte preko našeg područja u nastavku dana uzrokovat će kišovito i vjetrovito vrijeme. Kiša će i danas mjestimice biti obilna, osobito na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i Lici te na sjeveru Dalmacije gdje može biti i pljuskova s grmljavinom.
Prodor hladnijeg zraka će već prijepodne i sredinom dana u cijeloj unutrašnjosti biti obilježen jakim udarima sjevernog, u Slavoniji i sjeverozapadnog vjetra, a na sjevernom Jadranu će u to vrijeme naglo zapuhati jaka i olujna bura uz mogućnost orkanskih udara u podvelebitskom području što će zasigurno dovesti do prometnih ograničenja, osobito poslijepodne i navečer.
Poslijepodne će u Gorskom kotaru i Lici kišu zamijeniti susnježica i snijeg uz vjerojatno stvaranje snježnog pokrivača pa će vozačima kroz taj dio Hrvatske na nekim cestama trebati i zimska oprema. Do večeri će se bura proširiti do srednje Dalmacije, a samo će na krajnjem jugu još puhati umjeren i jak jugozapadni vjetar. Oborine će poslijepodne prestati na sjeveru zemlje, a u noći na subotu prestanak oborina se očekuje i u drugim dijelovima Hrvatske kao najava povoljnijeg vikenda.
Subota nam nosi mirnije vrijeme uz postupno slabljenje bure na Jadranu. Bit će uglavnom suho i pretežno sunčano, samo još na krajnjem jugu zemlje može biti kiše, uglavnom u jutarnjim satima. Ostat će hladnije, na kopnu ponegdje i uz slab mraz i mjestimičnu jutarnju maglu.
Hladno će biti i nedjeljno jutro, u unutrašnjosti uz mraz i mjestimičnu maglu. Danju ponovno okretanje vjetra na južne smjerove uz naoblačenje i mjestimičnu kišu koja će već prijepodne najprije zahvatiti Jadran i krajeve uz Jadran, dok bi sjeverni i istočni dijelovi unutrašnjosti još veći dio nedjelje mogli imati uglavnom suho vrijeme.
To je uvod u novo ciklonalno, kišno i južno vrijeme početkom sljedećeg tjedna.
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