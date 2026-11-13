Poslijepodne će u Gorskom kotaru i Lici kišu zamijeniti susnježica i snijeg uz vjerojatno stvaranje snježnog pokrivača pa će vozačima kroz taj dio Hrvatske na nekim cestama trebati i zimska oprema. Do večeri će se bura proširiti do srednje Dalmacije, a samo će na krajnjem jugu još puhati umjeren i jak jugozapadni vjetar. Oborine će poslijepodne prestati na sjeveru zemlje, a u noći na subotu prestanak oborina se očekuje i u drugim dijelovima Hrvatske kao najava povoljnijeg vikenda.