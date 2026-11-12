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Prehlada i gripa nikada nisu ugodne, bez obzira na godišnje doba, ali tijekom zime može se činiti da svi oko vas šmrcaju i kašlju. Želite uživati u obiteljskim izletima, normalno odlaziti u školu i na posao, no umjesto toga ležite na kauču, kašljete, kišete i otkazujete planove.

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I prehlada i gripa virusne su infekcije koje zahvaćaju dišni sustav, ali uzrokuju ih različiti virusi. A ako ste ikada imali gripu, znate da je znatno teža od obične prehlade.

Simptomi prehlade, poput curenja nosa, kihanja i nadraženog grla, obično se pojavljuju postupno. Kod gripe, međutim, simptomi nastupaju naglo. Često ih prate povišena tjelesna temperatura i bolovi u tijelu, a uobičajen je i izrazit umor.

Mnogo slušamo o tome što možemo učiniti kako bismo se zaštitili od zimskih viroza. Zato su novinari BBC-jeve rubrike Bitesize Parenting odlučili pitati stručnjakinju koje su mjere doista učinkovite, osobito kada je riječ o djeci.

Liječnica obiteljske medicine Abbie Brooks, koja radi u zdravstvenoj ustanovi Priory Medical Group u Yorku, podijelila je svoje najvažnije savjete za očuvanje zdravlja tijekom zimskih mjeseci.

Pravilno perite ruke

Prehlade se šire bliskim kontaktom i respiratornim kapljicama, odnosno kašljanjem i kihanjem. Uzročnici infekcija mogu se zadržati na rukama i površinama do 24 sata, zbog čega je pranje ruku iznimno važno u sprječavanju bolesti tijekom zime.

Kako ističe dr. Brooks: „Pranje ruku nalazi se na samom vrhu popisa.”

Preporučuje se redovito prati ruke, osobito nakon ispuhivanja nosa, kihanja ili kašljanja.

Upotrijebite dovoljno sapuna da prekrijete cijelu površinu ruku te temeljito operite područja između prstiju, nadlanice i dlanove.

Uvijek imajte maramicu pri ruci

Pobrinite se da budete spremni na kihanje ili kašljanje tako što ćete uvijek imati papirnatu maramicu pri ruci. Prekrivanje nosa i usta tijekom kihanja i kašljanja može smanjiti širenje infekcija. Ako nemate maramicu, kašljite ili kišite u unutarnju stranu lakta, a ne u dlan.

Dr. Brooks upozorava:

„Ako ispuhujete nos, kišete ili kašljete, nipošto nemojte brisati nos rukavom džempera! Upotrijebite maramicu i nakon toga je obavezno bacite.”

„U suprotnom samo širite mikroorganizme, osobito u školskoj učionici u kojoj se nalazi 30 ljudi.”

Pobrinite se za dovoljan unos vitamina

Vašem su organizmu potrebni vitamini i minerali kako bi pravilno funkcionirao i ostao zdrav.

Dr. Brooks objašnjava:

„Vitamini i minerali pomažu u izgradnji zdravog imunosnog sustava. Daleko je najbolje unositi ih prehranom, ali postoje i vrlo kvalitetni multivitaminski pripravci.”

„Također, pijte dovoljno vode jer mnoga djeca ne unose dovoljno tekućine.”

Boravite na otvorenom kad god možete

Tijekom hladnijih mjeseci primamljivo je ostati u toplini vlastitog doma. No iako je važno zaštititi se od hladnoće, boravak na svježem zraku može biti koristan.

Isto vrijedi i za otvaranje prozora. Premda strujanje svježeg zraka kroz prostoriju neće u potpunosti spriječiti zarazu virusom, može pomoći u smanjenju rizika.

Dr. Brooks kaže:

„Boravak na otvorenom, kada vremenski uvjeti nisu izrazito loši, također je važan jer je ondje prozračivanje bolje.”

„Mnogi misle da je bolje ostati u toplom zatvorenom prostoru, ali zapravo je na svježem zraku manja vjerojatnost da ćete se nečim zaraziti.”