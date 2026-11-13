Ilustracija: Unsplash

Microsoftove usluge poput Outlooka i Teamsa bile su u četvrtak u prekidu oko deset sati, a tehnološki div mučio se s otklanjanjem problema na pojedinim serverima, što je pogodilo tvrtke i državne institucije diljem svijeta koje koriste te popularne platforme.

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Prema zadnjim informacijama, Microsoft je objavio da otklanjanje poteškoća ne napreduje očekivanom brzinom.

Problemi su zahvatili funkcije paketa Microsoft 365 koje ovise o platformi Exchange Online, dok su ostale usluge nastavile raditi. Exchange Online je Microsoftova platforma koja omogućuje korištenje elektroničke pošte, kalendara, kontakata i upravljanje zadacima.

Prema podacima internetske stranice Downdetector, koja prati prekide rada internetskih usluga, u SAD-u je na vrhuncu problema u četvrtak poslijepodne zabilježeno više od 130.000 prijava poteškoća s Outlookom.

Prekidi su zabilježeni i kod nekoliko Microsoftovih usluga u azijsko-pacifičkoj regiji, uključujući Indiju, Australiju i Japan, u ranim jutarnjim satima u petak, po lokalnom vremenu.

Australski ministar unutarnjih poslova i kibernetičke sigurnosti Tony Burke izjavio je kako Microsoft smatra da nije riječ o kibernetičkom napadu.

"Vjeruju da je situacija na neki način slična onome što smo vidjeli u slučaju tvrtke CrowdStrike gdje je ažuriranje pošlo po zlu", rekao je Burke na konferenciji za novinare.

Kvar u sustavima tvrtke CrowdStrike 2024. godine izazvao je jedan od najvećih poremećaja u radu internetskih usluga. Onesposobio je tehnološke sustave u bolnicama, bankama i zračnim lukama te ukazao na ranjivost globalno povezanih tehnoloških sustava.

Među organizacijama pogođenim prekidom rada Microsoftovim usluga u petak našle su se i australska obavještajna služba te savezna policija.

Zastupnički dom američkog Kongresa objavio je da je prekid rada pogodio i njegove korisnike te da surađuju s Microsoftom na otklanjanju problema.

Microsoft je ranije objavio da je niz poslužitelja neočekivano postao nedostupan, ali da uzrok nije povećanje internetskog prometa. Tvrtka je postupno obnavljala njihov rad i preusmjeravala promet na alternativne poslužitelje.

Prekid rada utjecao je i na druge tehnološke tvrtke, poput OpenAI i Anthropica, koji su imali poteškoće s povezivanjem svojih usluga s Microsoftovim.