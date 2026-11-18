13 godina čekanja
GTA VI još nije ni izašao, a već ruši rekorde. Brojke su nevjerojatne
Nakon čak 13 godina čekanja, nova igra iz popularnog serijala Grand Theft Auto (GTA) trebala bi stići 19. studenoga. Šesti nastavak, koji je tijekom razvoja nekoliko puta odgađan, već prije izlaska bilježi golem interes i najavljuje se kao jedno od najvećih lansiranja u povijesti industrije zabave.
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Koliko je iščekivanje veliko, pokazuju i prednarudžbe. Prema procjenama analitičke tvrtke Sensor Tower, njihova je vrijednost već premašila 1,5 milijardi dolara. Devet dana prije izlaska igra je, prema istim podacima, ostvarila više od milijardu dolara prihoda od prednarudžbi, gotovo dvostruko više nego što je Call of Duty: Modern Warfare II ostvario u usporedivom razdoblju prije izlaska, piše CNN.
Radnja nove igre odvijat će se u Leonidi, izmišljenoj inačici Floride, u kojoj će igrači ponovno moći istraživati otvoreni svijet, krasti automobile, pljačkati poslovne objekte i sudjelovati u različitim kriminalnim aktivnostima.
GTA V i dalje donosi milijune
Posljednji nastavak, Grand Theft Auto V, objavljen je 2013. godine i postao najprodavanija igra te godine. Njegov uspjeh nije završio nakon izlaska jer je dodatno produljen zahvaljujući GTA Onlineu, mrežnoj verziji igre koja je igračima omogućila zajedničko istraživanje izmišljenog Los Santosa, grada inspiriranog Los Angelesom.
GTA Online pokazao se iznimno unosnim za Rockstar Games. Osim kupnje same igre, igrači su mogli trošiti stvarni novac na dodatni sadržaj, nadogradnje i druge pogodnosti. Prema navodima iz izvornog teksta, GTA Online je tijekom posljednjeg desetljeća ostvario više od pet milijardi dolara prihoda.
Upravo je kontinuirano dodavanje novih sadržaja i načina igranja pomoglo da interes za peti nastavak traje godinama, dok je Rockstaru donosio značajne prihode.
GTA se približava vrhu najprodavanijih igara
Serijal Grand Theft Auto danas je među najuspješnijim franšizama u povijesti videoigara. U društvu je najprodavanijih naslova poput Tetrisa, serijala Pokémon i Call of Dutyja.
Prema dostupnim podacima, GTA za vodećom pozicijom na ljestvici najprodavanijih serijala, koju zauzima Tetris, zaostaje oko 40 milijuna prodanih primjeraka. Izlazak šestog nastavka mogao bi dodatno promijeniti taj poredak.
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