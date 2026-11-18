Koliko je iščekivanje veliko, pokazuju i prednarudžbe. Prema procjenama analitičke tvrtke Sensor Tower, njihova je vrijednost već premašila 1,5 milijardi dolara. Devet dana prije izlaska igra je, prema istim podacima, ostvarila više od milijardu dolara prihoda od prednarudžbi, gotovo dvostruko više nego što je Call of Duty: Modern Warfare II ostvario u usporedivom razdoblju prije izlaska, piše CNN.