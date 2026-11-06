USKORO IZLAZI
Gotovo desetljeće čekanja i više od milijarde dolara: GTA VI bit će najskuplja igra u povijesti
Ljubitelje popularnog serijala videoigre "Grand Theft Auto" dijeli još samo dva tjedna od izlaska novog nastavka na koji se čekalo gotovo cijelo desetljeće. Radi se o najskupljoj igri u povijesti industrije.
Ljubitelje popularnog serijala videoigre "Grand Theft Auto" dijeli još samo dva tjedna od izlaska novog nastavka na koji se čekalo gotovo cijelo desetljeće. Radi se o najskupljoj igri u povijesti industrije.
Serijal omogućuje igračima da postanu gangsteri – pucaju iz različitog naoružanja te kradu, voze i razbijaju automobile kroz fiktivne američke gradove.
GTA VI stiže trinaest godina nakon svog prethodnika te se očekuje da će oboriti sve rekorde kad 19. studenoga izađe na tržište, djelomično zahvaljujući golemoj marketinškoj kampanji pokrenutoj krajem 2023. objavom prvog službenog najavnog videa, piše France Presse.
„Bit će to najveće lansiranje u povijesti industrije zabave”, smatra Chris Dring iz specijaliziranog medija "The Game Business".
Prethodno izdanje, GTA V, i dalje je druga najprodavanija igra u povijesti – zaradila je milijardu dolara već tri dana nakon početka prodaje.
Proračun za izradu novog nastavka već je premašio milijardu dolara, što je daleko više od bilo koje druge igre ili filma. Procjenjuje se da će već u prvom tjednu višestruko naplatiti taj trošak i time oboriti sve rekorde bilo kojeg kulturnog proizvoda.
Prvi put u središtu priče ženski lik
GTA VI ima dva glavna protagonista – bivšeg krijumčara droge Jasona te Luciju, koja je nedavno puštena iz zatvora. Njih dvoje pokušavaju preživjeti svakodnevicu u fiktivnoj saveznoj državi Leonidi.
Lucia je ujedno prvi ženski lik s kojim je moguće igrati u 30-godišnjoj povijesti serijala, prenosi France Presse.
Tijekom devedesetih i 2000-ih eksplicitni prikazi nasilja, seksa i mizoginije doveli su igru na zao glas, no zgražanje medija samo je dodatno podiglo njezinu prepoznatljivost i pojačalo prodaju.
Osam godina razvoja i golema očekivanja
Razvojni studio Rockstar Games proveo je osam godina na razvoju šestog nastavka. Proces su pratile poteškoće, uključujući curenje snimki i programskog koda igre 2022. godine.
Očekivanja su iznimno velika. „Utrošili su mnogo vremena na ovu igru, a oni su vjerojatno vodeći kreatori videoigara”, ističe Dring.
Analitičari očekuju da će izlazak igre utjecati na cjelokupni sektor videoigara, uključujući i povećanu potražnju za konzolama i pratećom opremom.
Nekoliko drugih studija odgodilo je izlazak svojih novih igara kako bi izbjegli natjecanje s valom medijske pozornosti koja će zahvatiti GTA VI.
Pretprodaja već donijela 750 milijuna dolara
Analitička tvrtka Sensor Tower navodi da je igra kroz pretprodaju već generirala oko 750 milijuna dolara prihoda.
Ankete pokazuju da gotovo trećina od 49 milijuna vlasnika konzola PS5 i Xbox Series u Sjedinjenim Državama planira kupiti igru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare