"tempirana bomba"
Stopa obolijevanja od raka brže raste među mlađim osobama. Evo što su istraživanja otkrila
Broj osoba mlađih od 50 godina kojima je u Engleskoj dijagnosticiran rak prostate učetverostručio se od 2001. godine, dok se broj dijagnoza raka crijeva, bubrega i maternice s ranim početkom bolesti više nego udvostručio.
Analiza podataka o raku iz Engleske, SAD-a i Nizozemske, koju je provela organizacija World Cancer Research Fund, otkrila je „značajan porast” slučajeva raka s ranim početkom kod sedam vrsta raka u Engleskoj, pet vrsta u SAD-u i četiri u Nizozemskoj, javlja The Guardian.
Iako je učestalost raka u porastu u svim dobnim skupinama na globalnoj razini, stopa rasta slučajeva s ranim početkom bolesti veća je nego u drugim dobnim skupinama.
Stručnjaci navode da ti podaci odražavaju rastuću globalnu epidemiju pretilosti, lošu prehranu i nedovoljnu tjelesnu aktivnost, ali i sve veću osviještenost o raku te ranije postavljanje dijagnoze.
Rak kod osoba mlađih od 50 godina i dalje je rijetka pojava, s obzirom na to da medijan dobi pri dijagnozi iznosi više od 60 godina, no autori ističu da je taj trend zabrinjavajući.
Tempirana bomba
Komentirajući rezultate istraživanja, Mark Lawler, profesor digitalnog zdravstva i voditelj katedre za translacijsku genomiku raka na Sveučilištu Queen’s u Belfastu, opisao je taj problem kao „tempiranu bombu koju moramo deaktivirati što je prije moguće, jer će u suprotnom brojke nedvojbeno nastaviti rasti”.
Dodao je: „Opći trend posebno zabrinjava jer se odvija u kontekstu čimbenika povezanih s načinom života koji pridonose tisućama smrtnih slučajeva.”
U Engleskoj je, od 12 proučavanih vrsta tumora, stopa incidencije raka prostate među muškarcima mlađima od 50 godina porasla s jednog slučaja na 100.000 stanovnika u 2001. godini na 3,6 slučajeva na 100.000 stanovnika u 2023. godini. U istom razdoblju, stopa raka crijeva kod osoba mlađih od 50 godina skočila je s 3,9 na 100.000 stanovnika u 2001. godini na 8,4 na 100.000 u 2023. godini, dok su se stope raka maternice i bubrega s ranim početkom bolesti također udvostručile, dosegnuvši 3,9, odnosno 3 slučaja na 100.000 stanovnika.
Stopa raka dojke kod osoba mlađih od 50 godina također je porasla – iako manje naglo – s 42 na 47,5 slučajeva na 100.000 stanovnika u 2023. godini, a zabilježen je i porast incidencije raka gušterače i jetre s ranim početkom bolesti.
U SAD-u je analiza službenih podataka od 2000. godine nadalje pokazala da se među pacijentima mlađima od 50 godina stopa incidencije raka bubrega više nego udvostručila, porastavši s 2,5 slučaja na 100.000 stanovnika u 2000. godini na 5,3 u 2023. godini, dok su stope raka crijeva, maternice i gušterače porasle za više od 50 %, a stopa raka dojke za oko 20 %.
Za Nizozemsku su istraživači utvrdili značajan porast slučajeva raka crijeva, bubrega, jetre i vrata maternice s ranim početkom bolesti.
Nasuprot tome, stope raka pluća kod osoba mlađih od 50 godina smanjile su se u sve tri zemlje, što odražava kontinuirani pad stope pušenja u tim zemljama. Dr. Giota Mitrou, izvršna direktorica za istraživanje i politiku pri organizaciji World Cancer Research Fund (WCRF), ocijenila je taj trend „zabrinjavajućim” i dodala: „Iza svake brojke krije se osoba koja se suočava s rakom ranije nego što bi ona sama, njezina obitelj, a često i njezin liječnik, očekivali. Iako je rak i dalje znatno češći kod starijih osoba, te promjene u obrascima među mlađim generacijama treba tretirati kao ozbiljan prioritet u istraživanju i prevenciji raka.”
Iz WCRF-a navode da bi čimbenici rizika poput sve veće stope pretilosti, loše prehrane, nedovoljne tjelesne aktivnosti, konzumacije alkohola, pušenja i izloženosti čimbenicima iz okoliša (poput onečišćivača, kemikalija, plastike te zagađenja vode i zraka) mogli pridonositi tom trendu. Oko 40 % slučajeva raka povezano je s takvim promjenjivim čimbenicima rizika. Ipak, veća osviještenost o simptomima raka također znači da je vjerojatnije kako će se bolest dijagnosticirati u ranijoj fazi.
„Iako ne razumijemo u potpunosti zašto se rak sve češće javlja kod osoba mlađih od 50 godina, vjerojatno je da ulogu u tome imaju čimbenici rizika povezani s rakom – primjerice prekomjerna tjelesna težina i pretilost, prehrana, konzumacija alkohola i pušenje”, rekla je dr. Vanessa Gordon-Dseagu, voditeljica odjela za primjenu istraživačkih rezultata u WCRF-u.
„Istovremeno, javnost je sve svjesnija čimbenika rizika povezanih s rakom te znakova i simptoma na koje treba obratiti pozornost, pa je vjerojatnije da će ljudi potražiti liječničku pomoć kada ih primijete.”
Iako se sve više slučajeva raka dijagnosticira u ranoj fazi, „veći broj dijagnoza ne objašnjava cijelu priču te su potrebna dodatna istraživanja kako bismo razumjeli rak koji se javlja u mlađoj dobi”, dodala je.
Sveučilište King’s College London najavilo je novo istraživanje na uzorku od 250.000 ljudi, koje financira organizacija Cancer Research UK, s ciljem proučavanja porasta broja slučajeva raka crijeva među mlađim odraslim osobama.
Studija će nastojati jasnije razumjeti odnos između pogoršanja čimbenika rizika i boljeg otkrivanja bolesti u kontekstu tog porasta. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi izjavio je: „Ovi nalazi naglašavaju zašto je rano otkrivanje bolesti u središtu našeg nacionalnog plana za borbu protiv raka. Kako bismo omogućili ranije otkrivanje raka, ulažemo u nove tehnologije za ubrzanje dijagnostike, širimo opseg genetskog testiranja i podupiremo istraživanja radi boljeg razumijevanja uzroka raka te utvrđivanja skupina s najvećim rizikom.
Također dajemo prednost istraživanju rjeđih vrsta raka i onih s nižom stopom preživljavanja, a naša je ambicija da do 2035. godine tri četvrtine osoba kojima je dijagnosticiran rak budu izliječene ili kvalitetno žive s tom bolešću, čime bi se spasilo 320.000 života.
„Naše novoosnovano nacionalno tijelo za borbu protiv raka ima posebnog predstavnika za djecu i mlade, jer smo svjesni razornog utjecaja obolijevanja od raka u ranoj životnoj dobi.”
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