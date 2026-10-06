Stopa obolijevanja od raka brže raste među mlađim osobama. Evo što su istraživanja otkrila

Nasuprot tome, stope raka pluća kod osoba mlađih od 50 godina smanjile su se u sve tri zemlje, što odražava kontinuirani pad stope pušenja u tim zemljama. Dr. Giota Mitrou, izvršna direktorica za istraživanje i politiku pri organizaciji World Cancer Research Fund (WCRF), ocijenila je taj trend „zabrinjavajućim” i dodala: „Iza svake brojke krije se osoba koja se suočava s rakom ranije nego što bi ona sama, njezina obitelj, a često i njezin liječnik, očekivali. Iako je rak i dalje znatno češći kod starijih osoba, te promjene u obrascima među mlađim generacijama treba tretirati kao ozbiljan prioritet u istraživanju i prevenciji raka.”