Ilustracija: National Cancer Institute/Unsplash

Eksperimentalna CAR-T terapija dovela je do potpunog povlačenja hepatoblastoma kod trogodišnjeg dječaka nakon samo dvije doze, no istraživači upozoravaju da je riječ o jednom pacijentu i ranoj fazi kliničkog ispitivanja.

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Jedan od najperspektivnijih pristupa suvremenoj onkologiji napravio je važan korak naprijed. Eksperimentalna CAR-T terapija, koja koristi genetski izmijenjene imunološke stanice pacijenta kako bi napale tumor, dovela je do potpunog povlačenja raka kod trogodišnjeg dječaka s vrlo agresivnim oblikom raka jetre.

CAR-T terapija već godinama daje iznimne rezultate kod pojedinih oblika raka krvi, no njezina je primjena kod solidnih tumora, poput raka jetre, pluća ili gušterače, znatno složenija. Upravo zato ovaj slučaj privlači veliku pozornost.

U izvješću objavljenom u časopisu The New England Journal of Medicine istraživači opisuju potpuni nestanak hepatoblastoma kod trogodišnjeg dječaka nakon dvije doze eksperimentalne terapije.

Hepatoblastom je rijedak, ali agresivan zloćudni tumor jetre koji se najčešće javlja kod male djece.

"Ovaj slučaj pokazuje da se dugotrajan potpuni odgovor kod solidnog tumora otpornog na kemoterapiju može postići u ambulantnim uvjetima, bez sistemske toksičnosti", rekao je prvi autor rada, pedijatrijski onkolog David Stefin s Medicinskog fakulteta Baylor u Houstonu.

Rak se proširio na pluća, a moguće i na kosti

Kada je dječaku prvi put postavljena dijagnoza, tumor u lijevom režnju jetre bio je velik 11,2 puta 9,6 puta 7,1 centimetar.

Bolest se već proširila na pluća, a postojale su i naznake da su metastaze zahvatile kosti.

Dječak je primio tri ciklusa kemoterapije. Primarni tumor jetre potom je kirurški uklonjen, a obavljene su i dvije operacije kako bi se uklonile metastaze iz pluća. Unatoč intenzivnom liječenju, bolest se brzo vratila. U plućima se pojavio novi tumor.

Nakon tako brzog povratka raka dijete je uključeno u studiju CARE, prvo ispitivanje na ljudima jedne eksperimentalne vrste CAR-T terapije namijenjene ovakvim tumorima.

Njegove stanice pretvorene su u "lovce" na tumor

CAR-T terapija funkcionira tako da se iz organizma pacijenta uzimaju T-stanice, jedna od ključnih sastavnica imunološkog sustava, koje se potom genetski mijenjaju kako bi prepoznale određenu metu na tumorskim stanicama.

U ovom slučaju dječak je primio eksperimentalnu terapiju GPC3-CAR, napravljenu od njegovih vlastitih T-stanica.

Stanice su genetski programirane tako da prepoznaju glipikan-3, odnosno GPC3, protein koji se u velikim količinama nalazi na stanicama određenih tumora jetre.

Istraživači su terapiju dodatno izmijenili genima koji potiču stvaranje imunoloških proteina interleukina-15 i interleukina-21. Cilj je bio da CAR-T stanice dulje opstanu u organizmu i učinkovitije uništavaju tumor.

Takav pristup prethodno je davao obećavajuće rezultate u pretkliničkim istraživanjima.

Nakon druge doze tumor više nije bio vidljiv

Dječak je primio dvije infuzije eksperimentalne terapije. Nakon prve doze CT snimke pokazale su djelomično povlačenje bolesti. Istodobno je počela padati razina alfa-fetoproteina u krvi, biomarkera koji se kod hepatoblastoma koristi za praćenje aktivnosti tumora.

Osam tjedana kasnije primio je drugu dozu. Kontrolni pregledi nakon toga nisu pokazali preostale znakove aktivne bolesti. Vidljivo je bilo samo ožiljno tkivo. Godinu dana nakon terapije dječak je i dalje bio bez znakova bolesti.

Riječ je o vrlo značajnom rezultatu, posebno s obzirom na to da se rak prethodno brzo vraćao unatoč kemoterapiji i višestrukim operacijama.

"Ova studija pruža dokaz da bi nove CAR-T stanice mogle predstavljati siguran i učinkovit način liječenja hepatoblastoma te pokazuje koliko je važno daljnje ispitivanje kod pacijenata sa solidnim tumorima koji imaju GPC3 protein", rekao je koautor studije i pedijatrijski onkolog Andras Heczey iz Dječje bolnice u Seattleu i Sveučilišta Washington.

Velika nada, ali još nema konačnih zaključaka

Rezultat je vrlo obećavajući, no istraživači upozoravaju da je riječ o jednom pacijentu u ranoj fazi kliničkog ispitivanja.

To znači da ovaj slučaj još ne može pokazati koliko će terapija biti učinkovita kod većeg broja djece, koliko će dugo remisija trajati ni kakav je njezin puni sigurnosni profil.

Potrebno je pratiti veći broj pacijenata i kroz dulje razdoblje prije donošenja pouzdanih zaključaka.

Ispitivanje se zato nastavlja u sklopu studije CARE na Medicinskom fakultetu Baylor, dok se slična terapija testira i u kliničkom ispitivanju IMPACT koje vodi Dječja bolnica u Seattleu.

Posebna važnost ovog slučaja proizlazi iz činjenice da su solidni tumori dosad predstavljali znatno teži cilj za CAR-T terapiju od karcinoma krvi.