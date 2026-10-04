OTVORENA BIRAČKA MJESTA
BiH glasa uz strojeve: 3,4 milijuna građana bira novu vlast
U Bosni i Hercegovini u sedam sati otvorena su biračka mjesta za opće izbore na kojima građani te zemlje imaju priliku odlučiti tko će činiti vlast u narednom četvorogodišnjem mandatu.
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Birače su na oko 5500 glasačkih mjesta, u što su uračunati i mobilni timovi, uz članove biračkih odbora po prvi puta dočekali i novi strojevi koji će služiti za provjeru njihova identiteta te skeniranje popunjenih glasačkih listića.
Uvođenje tih novih tehnoloških rješenja trebao bi spriječiti prijevare kakvih je bilo ranije te osigurati brzo utvrđivanje rezultata glasanja.
3,4 milijuna birača
Pravo glasa na ovim izborima ima nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača koji trebaju odlučiti tko će u naredne četiri godine biti članovi Predsjedništva BiH, Zastupničkog doma državnog parlamenta te Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH i Narodne skupštine Republike Srpske.
Glasači u RS odlučuju i o novom predsjedniku te o dva potpredsjednika tog entiteta, dok se u Federaciji danas bira i novi saziv skupština deset županija.
Za ukupno 518 pozicija u tijelima vlasti natječe se više od sedam tisuća kandidata, a na izborima sudjeluje 76 političkih stranaka te četiri neovisna kandidata.
Prvi rezultati oko 20 sati
Regularnost izbora nadzirat će gotovo dvije i pol tisuća promatrača koje je akreditiralo Središnje izborno poverenstvo BiH među kojima je njih 756 iz inozemstva, uključujući one iz Europskog parlamenta te OESS-a.
Lokalna izborna povjerenstva akreditirala su i dodatne promatrače iz stranaka koje sudjeluju na izborima, pa će ih u konačnici nadzirati gotovo 30 tisuća ljudi.
Glasačka mjesta trebala bi biti zatvorena u 19 sati a prve preliminarne rezultate Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) planira objaviti sat vremena nakon toga.
Rok za objavu konačnih i potvrđenih rezultata je 30 dana od provedbe izbora, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu novoizabranih tijela vlasti. Taj proces u idealnim uvjetima mogao bi biti dovršen tek potkraj godine.
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