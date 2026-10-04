Oglas

OTVORENA BIRAČKA MJESTA

BiH glasa uz strojeve: 3,4 milijuna građana bira novu vlast

author
Hina
|
04. lis. 2026. 07:23
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
AFP
ELVIS BARUKCIC/AFP

U Bosni i Hercegovini u sedam sati otvorena su biračka mjesta za opće izbore na kojima građani te zemlje imaju priliku odlučiti tko će činiti vlast u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Oglas

Birače su na oko 5500 glasačkih mjesta,  u što su uračunati i mobilni timovi, uz članove biračkih odbora po prvi puta dočekali i novi strojevi koji će služiti za provjeru njihova identiteta te skeniranje popunjenih glasačkih listića.

Uvođenje tih novih tehnoloških rješenja trebao bi spriječiti prijevare kakvih je bilo ranije te osigurati brzo utvrđivanje rezultata glasanja.

3,4 milijuna birača

Pravo glasa na ovim izborima ima nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača koji trebaju odlučiti tko će u naredne četiri godine biti članovi Predsjedništva BiH, Zastupničkog doma državnog parlamenta te Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH i Narodne skupštine Republike Srpske.

Glasači u RS odlučuju i o novom predsjedniku te o dva potpredsjednika tog entiteta, dok se u Federaciji danas bira i novi saziv skupština deset županija.

Za ukupno 518 pozicija u tijelima vlasti natječe se više od sedam tisuća kandidata, a na izborima sudjeluje 76 političkih stranaka te četiri neovisna kandidata.

Prvi rezultati oko 20 sati

Regularnost izbora nadzirat će gotovo dvije i pol tisuća promatrača koje je akreditiralo Središnje izborno poverenstvo BiH među kojima je njih 756 iz inozemstva, uključujući one iz Europskog parlamenta te OESS-a.

Lokalna izborna povjerenstva akreditirala su i dodatne promatrače iz stranaka koje sudjeluju na izborima, pa će ih u konačnici nadzirati gotovo 30 tisuća ljudi. 

Glasačka mjesta trebala bi biti zatvorena u 19 sati a prve preliminarne rezultate Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) planira objaviti sat vremena nakon toga.

Rok za objavu konačnih i potvrđenih rezultata je 30 dana od provedbe izbora, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu novoizabranih tijela vlasti. Taj proces u idealnim uvjetima mogao bi biti dovršen tek potkraj godine.

Pročitajte još

Teme
bih izbori bih izbori u bih

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ