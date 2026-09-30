Dodik se čvrsto oslanja na Putina, odbacuje europske integracije

"Ako se ne možemo dogovoriti da razvijamo zemlju koja bi bila neovisna od međunarodnog protektorata besmisleno je da ona postoji", kazao je Dodik no pri tom je dodao kako Srbe zapravo uopće ne zanima ni BiH niti europske integracije. Najavio je kako će RS blokirati proces europskih integracija BiH "sve dok u Bruxellesu ne bude formirana nova administracija Europske unije".