ROD BLAGOJEVICH
Dodikov lobist u Republici Srpskoj otvorio tvornicu oružja
Američka tvrtka Redstar Ordnance LLC registrirala je poslovnu jedinicu u Višegradu pod nazivom "Crvena Zvezda municija i oružje", prema podacima poslovne baze CompanyWall.
Kao izvršni direktor poslovnice naveden je Ranko Ristić, kojem je tvrtka Roda Blagojevicha prijavila isplatu od 62.500 dolara za poslove povezane s interesima Republike Srpske.
CompanyWall kao datum osnivanja poslovne jedinice navodi 16. rujna 2026. Registrirana je na adresi Miloša Obilića 10 u Višegradu, a kao vlasnik navedena je američka tvrtka Redstar Ordnance LLC.
Ristić, osnivač tvrtke Zastava Arms USA, u proljeće 2024. prisustvovao je prijemu u Trumpovoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi. Prema Ristićevim riječima, prenesenima u tadašnjem tekstu, Trump je tom prilikom predstavio Roda Blagojevicha kao "velikog prijatelja" i "bliskog suradnika".
Ristićev plaćeni angažman na poslovima povezanima s interesima Republike Srpske evidentiran je u američkoj dokumentaciji prema Zakonu o registraciji stranih agenata (FARA).
Blagojevicheva tvrtka prijavila isplatu
Tvrtka RRB Strategies, u vlasništvu bivšeg guvernera Illinoisa Roda Blagojevicha, prijavila je američkom Ministarstvu pravosuđa isplatu Ristiću u iznosu od 62.500 dolara. U dokumentu je uz taj trošak Republika Srpska navedena kao strani nalogodavac.
Isplata je prijavljena dopunom od 18. ožujka 2026. godine, kojom je ispravljeno izvješće za šestomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2025. godine. Kao datum isplate naveden je 1. travnja 2025. godine.
Kao svrha isplate navedeni su konzultantski i savjetodavni poslovi, istraživanje, prevođenje, odnosi s domaćim medijima, koordinacija putovanja i organizacija događaja.
Blagojevich je u dopuni naveo da je trošak prethodno izostavio te da je pogrešku otkrio tijekom pripreme porezne prijave i pregleda rashoda.
Najavljivao helikoptere i strojeve za proizvodnju streljiva
Ristić je ponudu Redstar Ordnancea u Republici Srpskoj javno predstavljao i prije registracije poslovnice u Višegradu.
Prilikom potpisivanja memoranduma s predstavnicima američkih tvrtki u Banjoj Luci 29. svibnja 2026. godine govorio je o mogućnosti nabave helikoptera, optičke opreme za noćno promatranje namijenjene policijskoj i vojnoj uporabi te strojeva za proizvodnju streljiva.
"Također smo potpisali memorandum o nabavi strojeva za proizvodnju streljiva", izjavio je tada Ristić, prenosi BN.
Ministar gospodarstva i poduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić rekao je da memorandum obuhvaća suradnju u namjenskoj industriji, obrazovanje i osposobljavanje kadrova te moguću nabavu opreme. Izvješća s tog događaja ne potvrđuju da su najavljene nabave realizirane.
Prema javnoj evidenciji američkog Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF), Redstar Ordnance LLC nositelj je savezne dozvole za vatreno oružje, koja vrijedi do 1. kolovoza 2029. godine. Kao poslovna adresa navedena je lokacija u Arlington Heightsu u saveznoj državi Illinois.
Ta se evidencija odnosi na američku tvrtku i ne potvrđuje da njezina poslovna jedinica u Bosni i Hercegovini posjeduje dozvole ili ovlaštenja za promet oružjem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare