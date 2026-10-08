Chris LaCivita i James Blair
Tko su Amerikanci koje povezuju s Dodikom? Donijeli Trumpu izbore, sada "svi izvukli noževe protiv njih"
Chris LaCivita i James Blair, koji imaju važne uloge u Trumpovoj političkoj organizaciji, za savjetovanje vlasti RS-a uoči izbora u Bosni i Hercegovini primili su stotine tisuća dolara, kako je objavio New York Times u srijedu.
Republikanci, koje za 26 dana očekuje potencijalno težak obračun na međuizborima, sada okreću svoje oružje protiv dvojice ljudi zaduženih za gotovo nadljudski zadatak zadržavanja kontrole nad Kongresom.
„Ovo je otvorilo Pandorinu kutiju“, rekao je za POLITICO izvor blizak Bijeloj kući, komentirajući otkriće da su Chris LaCivita i James Blair
otputovali na Balkan kako bi savjetovali predizbornu kampanju režima naklonjenog Rusiji, dok izgledi republikanaca na predstojećim izborima u SAD-u sve više slabe.
„Sada su svi izvukli noževe protiv njih dvojice.“
Predsjednik Donald Trump nije znao za putovanje, a kada je za njega doznao, nazvao je nekoliko savjetnika kako bi čuo njihove reakcije prije nego što je svojoj suradnici u Bijeloj kući Natalie Harp izdiktirao
objavu na Truth Socialu u srijedu, prema riječima dviju osoba upoznatih sa slučajem.
Bio je to izniman primjer javnog distanciranja od dvojice predsjednikovih najvažnijih političkih suradnika. Trump ih je nazvao „vanjskim konzultantima“ koji „ne rade za mene“, samo nekoliko mjeseci nakon što je Blaira hvalio kao „jednog od najbriljantnijih političkih umova u zemlji“ i povjerio mu zadatak da pomogne republikancima pobijediti na međuizborima.
„Ostao sam zapanjen“, rekao je James Carville, koji je 1994. savjetovao bivšeg brazilskog predsjednika Fernanda Henriquea Cardosa nakon što je pomogao Billu Clintonu osvojiti Bijelu kuću.
„Sve što sam radio prethodno sam usuglašavao s Bijelom kućom. Kad sam ovo vidio, gotovo sam ispljunuo piće kao u nekoj humorističnoj seriji.“
Chris Christie, bivši guverner New Jerseyja koji i sam razmatra treću kandidaturu za predsjednika SAD-a, smatra da ova epizoda pokazuje kako republikanci već razmišljaju o razdoblju nakon Trumpa.
„Ako vaši glavni politički savjetnici ne posvećuju pozornost međuizborima, nego se umjesto toga bave zarađivanjem novca u stranoj zemlji, to mi govori da im Donald Trump više nije glavni prioritet. Mislim da ćemo toga viđati sve više“, rekao je Christie.
I Blair i LaCivita dolaze iz političkog kruga predstojnice osoblja Bijele kuće Susie Wiles. Obojici se pripisuju velike zasluge za Trumpovu pobjedu 2024., nakon što su se pridružili njegovu timu u vrijeme kada su mnogi predsjednika smatrali politički toksičnim.
„Znate da je situacija ozbiljna kada ih ni Susie nije mogla zaštititi“, rekao je jedan izvor blizak Bijeloj kući.
„U stanju su potpune panike“, rekao je drugi izvor blizak Bijeloj kući. „Zovu sve redom i nagovaraju ljude da javno stanu u njihovu obranu.“
Iskusni republikanski strateg Ward Baker, koji je surađivao s LaCivitom i Blairom dok je savjetovao kampanju senatorice iz Tennesseeja Marshe Blackburn, stao je u obranu dvojca.
„Nitko ne mari više za predsjednika od Chrisa LaCivite i Jamesa Blaira, a to su dokazali nebrojeno puta“, ustvrdio je Baker.
„Ti ljudi koji anonimno govore za medije nemaju hrabrosti“, rekao je Baker, dodajući da su ih LaCivita i Blair „vjerojatno već dobro potukli“.
No Trumpovo nezadovoljstvo gomilalo se mjesecima, tijekom kojih se privatno žalio saveznicima na način vođenja svoje strategije za međuizbore, prema riječima više osoba upoznatih sa situacijom.
„Već je neko vrijeme bijesan zbog smjera u kojem stvari idu, a ništa ne mrzi više od toga da ljudi zarađuju na njegovu imenu, osobito kada ga ti isti ljudi ovako napuste“, rekao je izvor blizak predsjedniku.
Dodao je da su promjene prije izbornog dana malo vjerojatne, ali da bi Trump, ako se situacija pogorša, „mogao zauvijek prekinuti veze s njima“.
Jedan republikanski konzultant koji radi za MAGA Inc. rekao je da putovanje nije utjecalo na rad tima jer se većina posla ionako obavlja telefonom.
„Pozvali su nas na konferencijski poziv u subotu u devet ujutro, tijekom kojeg smo dva sata analizirali podatke iz anketa. Nisam ni znao da su izvan zemlje dok to nisam pročitao u The New York Timesu.“
Jedan republikanski operativac iz savezne države ključne za predstojeće međuizbore složio se da je putovanje imalo malo utjecaja na kampanju, baš kao, prema njegovu mišljenju, i ostatak aktivnosti organizacije MAGA Inc.
„Oglasi MAGA Inc.-a ionako nas neće spasiti“, rekao je operativac. „Oglasi će biti katastrofalni, a ako ne želite Trumpa u svojoj saveznoj državi, onda ne želite ni da se ondje prikazuju oglasi o Trumpu.“
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