Bio je to izniman primjer javnog distanciranja od dvojice predsjednikovih najvažnijih političkih suradnika. Trump ih je nazvao „vanjskim konzultantima“ koji „ne rade za mene“, samo nekoliko mjeseci nakon što je Blaira hvalio kao „jednog od najbriljantnijih političkih umova u zemlji“ i povjerio mu zadatak da pomogne republikancima pobijediti na međuizborima.