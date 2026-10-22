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Tko čuva Hajdukove utakmice? Marković upozorila na vezu osumnjičenog šefa Torcide i čelnika DP-a
SDP-ova saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković komentirala je povezanost čelnika splitsko-dalmatinskog Domovinskog pokreta Marka Žaje i Ante Stipetića Rabe, jednog od osumnjičenih za neprimjerena skandiranja tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Ajaxa i Hajduka.
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Žaja je vlasnik zaštitarske tvrtke "Pit Bull", koju Hajduk angažira za osiguravanje utakmica, dok je Stipetić Rabo zaposlenik te tvrtke.
Marković se u objavi na Facebooku osvrnula i na nedavnu konferenciju za novinare Domovinskog pokreta, na kojoj je predsjednik stranke Ivan Penava branio osumnjičene pripadnike Torcide i kritizirao novinare. Na konferenciji je bio i Žaja, koji nije želio odgovarati na novinarska pitanja.
SDP-ova zastupnica pritom je upozorila na financijske posljedice koje Hajduk snosi zbog uporabe pirotehnike na utakmicama, dovodeći ih u vezu s činjenicom da je za sigurnost na stadionu zadužena tvrtka čiji je vlasnik lokalni dužnosnik DP-a.
"Šef Torcide zaposlen kod DP-ovca koji osigurava Hajdukove utakmice"
"Ako ja dobro shvaćam, DP brani osumnjičene pripadnike Torcide, a napada novinare. Hajduk zbog pirotehnike dobiva 96.000 eura kazni, zatvara stadion i ostaje bez prihoda od ulaznica koji bi mogli dosegnuti stotine tisuća eura", napisala je Marković.
Posebno je istaknula da je jedan od osumnjičenih zaposlenik zaštitarske tvrtke koja osigurava Hajdukove utakmice.
"A klub plaća velike kazne zbog pirotehnike"
"A onda saznamo da je jedan od osumnjičenih, šef Torcide koji je bježao pred policijom i kojeg DP brani, ujedno zaposlenik tvrtke šefa lokalnog DP-a, koji je pak stajao pokraj svoga šefa Penave dok je ovaj napadao novinare", navela je.
Marković je zaključila kako upravo ta tvrtka od Hajduka prima novac za osiguravanje utakmica i sprječavanje unošenja pirotehnike na stadion, dok klub istodobno zbog njezine uporabe plaća visoke kazne.
"Ista ta tvrtka u vlasništvu tog DP-ovca i osigurava Hajdukove utakmice, a Hajduk je plaća da spriječi unošenje pirotehnike, zbog čega će sada platiti brutalnu kaznu", poručila je Marković.
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