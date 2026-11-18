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Europski pučani predložili suspenziju Vučićeve stranke: SNS dobiva sedam uvjeta
Predsjedništvo Europske pučke stranke (EPP) predložilo je suspenziju Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića iz pridruženog članstva. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom prosinca na Političkoj skupštini EPP-a, čime bi završila 14-mjesečna provjera usklađenosti SNS-a s vrijednostima europskih pučana, piše Večernji list.
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Predložena suspenzija značila bi privremeno oduzimanje svih članskih prava SNS-u, uključujući pravo glasa unutar EPP-a. Vučićeva stranka dobila bi godinu dana za ispunjavanje sedam uvjeta, a u protivnom bi joj prijetilo potpuno isključenje iz europske političke obitelji.
Sedam uvjeta za ostanak u EPP-u
Prema neslužbenim informacijama novinara Večernjeg lista Tomislava Krasneca, među uvjetima su raskid s naslijeđem velikosrpske politike Slobodana Miloševića, prestanak veličanja osuđenih ratnih zločinaca te negiranja genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina.
Posebno se problematizira odnos srpskih vlasti prema Ratku Mladiću, osuđenom za genocid i ratne zločine, kojemu je nakon smrti u Haagu u Beogradu organiziran sprovod uz vojne počasti.
Od SNS-a se također traži usklađivanje sa zajedničkom europskom vanjskom politikom, prestanak podrške politici ruskog predsjednika Vladimira Putina te suradnja s novom vlašću u Srbiji radi mirne tranzicije vlasti.
Europski pučani upozoravaju i na stanje medijskih sloboda, korupciju te organizirani kriminal u Srbiji.
HDZ pozdravlja prijedlog
HDZ, koji je punopravni član EPP-a, godinama je upozoravao na nespojivost politike SNS-a s vrijednostima europskih pučana. Prilikom primanja Vučićeve stranke u pridruženo članstvo 2016. godine HDZ je bio suzdržan.
Predsjednik HDZ-ove delegacije u Europskom parlamentu Karlo Ressler pozdravio je prijedlog suspenzije.
"U skladu s onim na što je HDZ godinama upozoravao i na čemu smo inzistirali – i u javnosti i unutar naše europske političke obitelji – sada se povlače potezi. I to pozdravljamo", izjavio je Ressler.
Poručio je da su europske vrijednosti nespojive s veličanjem ratnih zločinaca, prijetnjama susjednim državama i podržavanjem ruske agresije na Ukrajinu.
"Ne može se prijetvorno graditi europska priča na podržavanju ili na kalkuliranju u jasnoj civilizacijskoj osudi Miloševićevog, Karadžićevog, Mladićevog i Šljivančaninovog djelovanja i nasljeđa. Nema ni geopolitičkog razloga ni logike 'manjeg zla' koji to mogu opravdati", zaključio je Ressler.
Odluka o suspenziji još nije konačna. O prijedlogu predsjedništva EPP-a odlučivat će Politička skupština početkom prosinca.
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