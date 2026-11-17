Marko Djurica/REUTERS

Aleksandar Vučić, predsjednik zastupničkog kluba "Srbija pobjeđuje", oštro je kritizirao Studentsku listu tijekom konstituirajuće sjednice Narodne skupštine Srbije. Poručio je da mu je teško pao njihov izborni uspjeh te ih optužio za širenje mržnje i stvaranje podjela u društvu.

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Vučić je velik dio obraćanja posvetio incidentu koji se dogodio uoči sjednice, kada je Marija Radovanović jogurtom polila zastupnicu Srpske napredne stranke (SNS) Lidiju Vukićević na ulazu u parlament.

Incident je nazvao "najbrutalnijim napadom" na zastupnicu, ustvrdivši da je Vukićević bila izložena uvredama i fizičkom nasrtaju.

"Ovo je trebao biti svečan dan. Danas smo prvi put, umjesto čestitki, imali priliku vidjeti najbrutalniji napad na narodnu zastupnicu Lidiju Vukićević, koja je kriva valjda zato što je došla na glavni ulaz i željela raditi svoj posao, onaj za koji su je izabrali građani Srbije", rekao je Aleksandar Vučić.

Dodao je da od političkih protivnika nije čuo ispriku zbog incidenta.

"I mi smo ljuti, znači li to da vas smijemo polijevati jogurtom?"

Marija Radovanović za list Danas izjavila je da njezin postupak nije bio unaprijed osmišljen performans, nego spontana reakcija na dosadašnja događanja.

Vučić je takvo objašnjenje odbacio, javlja N1 Srbija.

"I mi smo ljuti što ste blokirali ulice i fakultete, što nam djeca ništa nisu učila. Znači li to da imamo pravo polijevati vas jogurtom i čime god poželimo?" upitao je.

Studentsku listu optužio je i za negativan utjecaj na obrazovanje zbog ranijih studentskih blokada, ustvrdivši da Srbija nazaduje na tom području.

"Bilo mi je užasno što je pobijedila Studentska lista"

Vučić se osvrnuo i na razdoblje nakon parlamentarnih izbora, tvrdeći da su njegovi politički protivnici širili neistine o tome da neće priznati izborni poraz te da će pokušati zadržati vlast uz pomoć vojske.

Odbacio je tvrdnje da je planirao državni udar i ustvrdio da je nakon izbora nastojao smiriti političke napetosti. Prema njegovim riječima, europski čelnici čestitali su mu na ponašanju nakon izbornog poraza.

Priznao je da mu je pobjeda Studentske liste teško pala, ali je ponovno kritizirao njezine zastupnike.

"Užasno mi je što ste pobijedili", poručio je, dodavši da Studentska lista građanima može ponuditi jedino "jogurt i mržnju".

Vučić je također ustvrdio da je kandidat SNS-a za predsjednika parlamenta Stojan Radenović stručniji i obrazovaniji od zastupnika Studentske liste.

Konstituiranje novog saziva parlamenta

Na konstituirajućoj sjednici Narodne skupštine Srbije za predsjednika parlamenta predložena su dvojica kandidata: Aleksandar Čupić iz Studentske liste i Stojan Radenović iz SNS-a.

Formirani su i zastupnički klubovi. Vučić je izabran za predsjednika kluba "Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje", a njegov zamjenik je Milenko Jovanov.

Na čelu zastupničkog kluba Studentske liste nalazi se Jovo Bakić, dok je njegova zamjenica Aleksandra Štimac.