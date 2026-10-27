PROMJENA VLASTI U SRBIJI
FOTO / Brnabić mora iz vile Jovanke Broz, Nikolić iz rezidencije na Dedinju: Što će biti s Vučićem?
Nakon izbornog poraza Srpske napredne stranke (SNS), bivši najviši srbijanski dužnosnici Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Tomislav Nikolić mogli bi uskoro ostati bez prava na korištenje luksuznih državnih vila u elitnoj beogradskoj četvrti Dedinje.
Prema tvrdnjama izvora Nove.rs iz Vlade Srbije, bivši dužnosnici morat će napustiti državne nekretnine nakon što dužnost preuzmu novi predsjednik države i nova vlada. Ipak, postoji mogućnost da u njima ostanu dulje ako sigurnosne službe procijene da im je ugrožena sigurnost.
"Morat će se iseliti onog trenutka kada dođu novi predsjednik ili predsjednica države i vlade. Moguće je da ostanu nešto dulje u državnim vilama, ali samo ako sigurnosne službe procijene da im je sigurnost ugrožena", rekao je izvor za Nova.rs.
U tom bi slučaju, dodaje, mogli biti preseljeni na drugu zaštićenu lokaciju, a u svoje privatne kuće i stanove vratili bi se kada sigurnosne službe procijene da za njih više nema opasnosti.
Ana Brnabić živi u nekadašnjoj vili Jovanke Broz
Bivša premijerka i predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić od studenoga 2020. godine živi sa svojom partnericom Milicom Đurđić u takozvanoj Jovankinoj vili, u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića na Dedinju.
Riječ je o nekretnini površine oko 750 četvornih metara, u kojoj je nekoć živjela Jovanka Broz, supruga jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita.
Brnabić se u vilu uselila dok je bila premijerka, a ondje je ostala i nakon što je u ožujku 2024. preuzela dužnost predsjednice parlamenta.
Kako bi joj se omogućio daljnji boravak, Vlada Srbije u srpnju 2024. izmijenila je uredbu kojom je vila izgubila status premijerske rezidencije i postala reprezentativni objekt namijenjen predsjedniku Narodne skupštine.
Prije te izmjene propisi su predviđali iseljenje iz državnih rezidencija najkasnije šest mjeseci nakon prestanka obnašanja dužnosti.
Vučićeva vila ima oko 1700 četvornih metara
Aleksandar Vučić službeno je koristio Vilu Bokeljku u Tolstojevoj ulici na Dedinju, površine oko 1700 četvornih metara.
Iako su srpski mediji ranije pisali da Vučić ondje nije stalno stanovao, vila je služila za državne sastanke, primanje stranih izaslanstava i druge protokolarne aktivnosti.
Prema pisanju portala Nova.rs, i budućnost korištenja te nekretnine ovisit će o promjenama na državnom vrhu.
Tomislav Nikolić ostao u državnoj vili gotovo desetljeće nakon isteka mandata
Posebno je zanimljiv slučaj bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji sa suprugom Dragicom od kolovoza 2012. živi u državnoj vili u Užičkoj ulici 23.
Iako mu je predsjednički mandat završio još 2017. godine, Nikolić se nije vratio u obiteljsku kuću u Bajčetini.
Vlada Srbije u studenome 2018. promijenila je namjenu vile i dodijelila je za potrebe predsjednika Nacionalnog vijeća za koordinaciju suradnje s Rusijom i Kinom, na čijem je čelu upravo Nikolić.
Tako mu je omogućeno da nastavi koristiti državnu nekretninu i nakon odlaska s predsjedničke dužnosti.
Upitna i budućnost zakupa Kluba zastupnika
Promjena vlasti mogla bi utjecati i na korištenje drugih državnih nekretnina na Dedinju.
Među njima je Klub zastupnika u Tolstojevoj ulici, koji je preko državne tvrtke DIPOS unajmio poduzetnik Aleksandar Kajmaković, poznat kao Aca Bosanac, kojeg mediji povezuju sa SNS-om.
"Hoće li ostati zakupac Kluba zastupnika, ovisi o odluci nove vlade", rekao je izvor portala Nova.rs.
Taj portal podsjeća i da su oporbeni političari u kolovozu zatražili od nadležnih tužiteljstava istragu o upravljanju državnom imovinom kojom raspolaže DIPOS tijekom vladavine SNS-a od 2012. godine.
Hoće li nova vlast preispitati dosadašnje odluke o korištenju državnih vila i drugih vrijednih nekretnina, zasad nije poznato.
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