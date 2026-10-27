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PROMJENA VLASTI U SRBIJI

FOTO / Brnabić mora iz vile Jovanke Broz, Nikolić iz rezidencije na Dedinju: Što će biti s Vučićem?

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N1 Info , Nova.rs
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27. lis. 2026. 08:28
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Nova.rs/Ilustracija N1

Nakon izbornog poraza Srpske napredne stranke (SNS), bivši najviši srbijanski dužnosnici Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Tomislav Nikolić mogli bi uskoro ostati bez prava na korištenje luksuznih državnih vila u elitnoj beogradskoj četvrti Dedinje.

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Prema tvrdnjama izvora Nove.rs iz Vlade Srbije, bivši dužnosnici morat će napustiti državne nekretnine nakon što dužnost preuzmu novi predsjednik države i nova vlada. Ipak, postoji mogućnost da u njima ostanu dulje ako sigurnosne službe procijene da im je ugrožena sigurnost.

"Morat će se iseliti onog trenutka kada dođu novi predsjednik ili predsjednica države i vlade. Moguće je da ostanu nešto dulje u državnim vilama, ali samo ako sigurnosne službe procijene da im je sigurnost ugrožena", rekao je izvor za Nova.rs.

U tom bi slučaju, dodaje, mogli biti preseljeni na drugu zaštićenu lokaciju, a u svoje privatne kuće i stanove vratili bi se kada sigurnosne službe procijene da za njih više nema opasnosti.

Ana Brnabić živi u nekadašnjoj vili Jovanke Broz

Bivša premijerka i predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić od studenoga 2020. godine živi sa svojom partnericom Milicom Đurđić u takozvanoj Jovankinoj vili, u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića na Dedinju.

Riječ je o nekretnini površine oko 750 četvornih metara, u kojoj je nekoć živjela Jovanka Broz, supruga jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita.

Brnabić se u vilu uselila dok je bila premijerka, a ondje je ostala i nakon što je u ožujku 2024. preuzela dužnost predsjednice parlamenta.

Kako bi joj se omogućio daljnji boravak, Vlada Srbije u srpnju 2024. izmijenila je uredbu kojom je vila izgubila status premijerske rezidencije i postala reprezentativni objekt namijenjen predsjedniku Narodne skupštine.

Prije te izmjene propisi su predviđali iseljenje iz državnih rezidencija najkasnije šest mjeseci nakon prestanka obnašanja dužnosti.

Nova.rs
Dragan Mujan/Nova.rs

Vučićeva vila ima oko 1700 četvornih metara

Aleksandar Vučić službeno je koristio Vilu Bokeljku u Tolstojevoj ulici na Dedinju, površine oko 1700 četvornih metara.

Iako su srpski mediji ranije pisali da Vučić ondje nije stalno stanovao, vila je služila za državne sastanke, primanje stranih izaslanstava i druge protokolarne aktivnosti.

Prema pisanju portala Nova.rs, i budućnost korištenja te nekretnine ovisit će o promjenama na državnom vrhu.

Nova.rs
Vesna Lalić/Nova.rs

Tomislav Nikolić ostao u državnoj vili gotovo desetljeće nakon isteka mandata

Posebno je zanimljiv slučaj bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji sa suprugom Dragicom od kolovoza 2012. živi u državnoj vili u Užičkoj ulici 23.

Iako mu je predsjednički mandat završio još 2017. godine, Nikolić se nije vratio u obiteljsku kuću u Bajčetini.

Vlada Srbije u studenome 2018. promijenila je namjenu vile i dodijelila je za potrebe predsjednika Nacionalnog vijeća za koordinaciju suradnje s Rusijom i Kinom, na čijem je čelu upravo Nikolić.

Tako mu je omogućeno da nastavi koristiti državnu nekretninu i nakon odlaska s predsjedničke dužnosti.

Nova.rs
Screenshot GoogleMaps/Nova.rs

Upitna i budućnost zakupa Kluba zastupnika

Promjena vlasti mogla bi utjecati i na korištenje drugih državnih nekretnina na Dedinju.

Među njima je Klub zastupnika u Tolstojevoj ulici, koji je preko državne tvrtke DIPOS unajmio poduzetnik Aleksandar Kajmaković, poznat kao Aca Bosanac, kojeg mediji povezuju sa SNS-om.

"Hoće li ostati zakupac Kluba zastupnika, ovisi o odluci nove vlade", rekao je izvor portala Nova.rs.

Taj portal podsjeća i da su oporbeni političari u kolovozu zatražili od nadležnih tužiteljstava istragu o upravljanju državnom imovinom kojom raspolaže DIPOS tijekom vladavine SNS-a od 2012. godine.

Hoće li nova vlast preispitati dosadašnje odluke o korištenju državnih vila i drugih vrijednih nekretnina, zasad nije poznato.

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Teme
aleksandar vučić ana brnabić dedinje izbori u srbiji srbija studentska lista tomislav nikolić vile na dedinju

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