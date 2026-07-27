VIDEO / Tko je kupio državne vile u Beogradu? Istraživanje otkriva mrežu novih vlasnika na Dedinju

Još jedna bivša državna vila, prema pisanju Radara, pripala je Slobodanu Tešiću, jednom od najvećih trgovaca oružjem u regiji, kojeg pojedini mediji navode i kao financijera vladajuće Srpske napredne stranke. Novinari su od njega zatražili komentar navoda da je nakon produljenja ugovora o zakupu vilu naposljetku i kupio, no odgovor nisu dobili.