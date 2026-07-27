NAJATRAKTIVNIJE LOKACIJE
VIDEO / Tko je kupio državne vile u Beogradu? Istraživanje otkriva mrežu novih vlasnika na Dedinju
Nekadašnje državne vile i stanovi na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu danas su u vlasništvu ili zakupu pripadnika nove poslovne elite, među kojima su trgovci oružjem, osobe bliske predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću te strani investitori, pokazuje istraživanje srpskog tjednika Radar.
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Kako navodi Radar, najveći broj tih nekretnina nalazi se na Dedinju, a dio njih kupili su trgovac oružjem Slobodan Tešić te članovi obitelji Vučićeva kuma Nikole Petrovića. Druge se nekretnine i dalje iznajmljuju, no uvjeti zakupa nisu poznati.
Državna tvrtka Dipos, koja upravlja državnim nekretninama, navela je da su ugovori o zakupu označeni kao povjerljivi, zbog čega javnost nema uvid u cijene ni uvjete pod kojima se vile koriste.
Glavni urednik Radara Milan Ćulibrk smatra da za takvu praksu nema opravdanja.
"Ako su podaci o zakupcima iz nekog razloga tajni, građani bi barem trebali znati po kojim se cijenama državne nekretnine iznajmljuju jer je riječ o javnoj imovini", rekao je Ćulibrk za N1 Srbija.
Prema istraživanju, Nikola Petrović je vilu na Košutnjaku prvo koristio kao zakupac, a nakon što je prodana drugom kupcu, nekretnina je mjesec dana poslije završila u vlasništvu njegove supruge.
Nikolić i Brnabić i dalje na Dedinju
Radar podsjeća i da su bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić te bivša premijerka Ana Brnabić ostali živjeti u državnim vilama i nakon završetka mandata, nakon što je država izmijenila uredbu kojom im je to omogućeno.
Među novim vlasnicima nekretnina nalazi se i većinski vlasnik projekta Beograd na vodi Mohamed Alabbar, koji je kupio više od stoljeća staru vilu u Užičkoj ulici na Dedinju. Alabbar je ranije izjavio da obnavlja kuću i da planira završiti radove u roku od nekoliko mjeseci.
Još jedna bivša državna vila, prema pisanju Radara, pripala je Slobodanu Tešiću, jednom od najvećih trgovaca oružjem u regiji, kojeg pojedini mediji navode i kao financijera vladajuće Srpske napredne stranke. Novinari su od njega zatražili komentar navoda da je nakon produljenja ugovora o zakupu vilu naposljetku i kupio, no odgovor nisu dobili.
Luksuzna lokacija za 100 eura mjesečno
Posebnu pozornost izazvao je i slučaj prodaje stana u beogradskoj Profesorskoj koloniji. Prema Radaru, stan u vlasništvu Diposa prodan je za oko 32.000 eura uz mogućnost otplate u 300 mjesečnih rata od nešto više od 100 eura.
Predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević ocijenio je da takvi slučajevi pokazuju kako osobe bliske vlasti nastoje što prije steći vrijednu imovinu.
Na upite N1 Srbije o prodaji i zakupu državnih nekretnina nisu odgovorili ni Dipos ni Komesarijat za izbjeglice Srbije.
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