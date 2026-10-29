Zorana Jevtic/REUTERS

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji 25. listopada, na kojima je donedavni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić priznao poraz vladajuće stranke i pobjedu studentskog pokreta, još nisu formalno završeni jer će se, odlukom državnog izbornog povjerenstva, glasanje ponoviti na 53 biračka mjesta, što će odgoditi postizbornu proceduru formiranja nove vlasti.

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Prema odluci Republičkog izbornog povjerenstva (RIK), 1. studenoga glasat će se na biračkim mjestima na kojima nije bilo moguće utvrditi rezultate ili je glasanje poništeno odlukama lokalnih izbornih povjerenstava.

Ponovljenim glasanjem bit će obuhvaćeno 24.438 birača i ishod ne može bitnije promijeniti rezultat izbora jer je na temelju 97,56 posto obrađenih biračkih mjesta RIK utvrdio da je pobjednička lista studentskog pokreta izbore dobila s više od 582.000 glasova razlike.

Studentska lista – Studenti pobjeđuju dobila je podršku 2.267.615 birača ili 52,71 posto i osvojit će 140 mandata, dok je lista Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija osvojila 1.685.022 glasa (39,17 posto) i imat će 104 zastupnika u parlamentu.

Izbore je pratila skoro rekordna izlaznost - na 8392 biračka mjesta glasalo je 68,78 posto, odnosno 4.211.957 od ukupno upisanih 6.451.292 birača, od toga je za glasanje u inozemstvu bilo prijavljeno nešto više od 102.000 državljana Srbije na 93 mjesta u 37 država.

Ponavljanje glasanja 1. studenoga od sedam do 20 sati odgodit će postizbornu proceduru formiranja nove vlasti koja počinje proglašenjem konačnih rezultata, nakon čega počinje teći rok od 30 dana, u kojem mora biti održana konstitutivna sjednica Skupštine.

Potvrđivanjem zastupničkih mandata i konstituiranjem parlamenta počinje novo odbrojavanje koje zastupnicima ostavlja zakonski rok od 90 dana da izaberu vladu.

Paralelno s formiranjem parlamenta i vlade teče i rok za izbor predsjednika Republike, pa građane Srbije do kraja godine očekuju i predsjednički izbori.

Nakon Vučićeve ostavke 27. rujna, prijevremeni predsjednički izbori moraju se raspisati i održati u roku od tri mjeseca od prestanka mandata, a najkasnije do 28. prosinca.