Times: Vučić htio izvesti državni udar nakon izbornog poraza, ali je u zadnji tren odustao

Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Bivši srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić navodno je razmatrao uporabu sile kako bi zadržao vlast nakon izbornog poraza, no od takvog je plana odustao nakon što je postalo jasno da je Studentska lista pobijedila velikom razlikom i nakon poziva kojima su ga upozoravali da ne pokušava osporiti rezultate izbora, piše britanski The Times.

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Prema tvrdnjama političara i bivšeg visokog policijskog dužnosnika koji su razgovarali s Timesom, Vučić je navodno bio spreman na državni udar prije nego što je u nedjelju iznenada odustao od te namjere.

Prema njihovim riječima, predomislio se nakon što je postalo jasno da je Studentska lista na parlamentarnim izborima osvojila pola milijuna glasova više te nakon što je primio pozive u kojima su ga upozoravali da se ne pokušava održati na vlasti.

"Poslao je 4.000 policajaca i 3.000 batinaša u središte Beograda u nedjelju kako bi zaštitili režim – sto posto sam siguran da je planirao odbiti priznati rezultate", rekao je Spasoje Vulević, bivši načelnik srbijanske protuterorističke policijske jedinice.

"Uvjerili su ga da bi sve za njega završilo loše..."

Sandro Gozi, zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik Europske demokratske stranke u tom tijelu, također je govorio o informacijama koje su izazvale zabrinutost.

"U nedjelju smo iz diplomatskih izvora dobili alarmantne informacije da je bio spreman boriti se i izvesti državni udar", rekao je.

Radomir Saičić, jedan od istaknutih kandidata Studentske liste, za kojeg se nagađa da bi mogao preuzeti visoku dužnost u budućoj srbijanskoj vladi, također tvrdi da je Vučić planirao posegnuti za nasiljem, ali da je od toga odustao.

"Imali su plan da silom ponište glasovanje ako rezultat bude tijesan, ali imam informacije da je dobio mnogo poziva od policije i drugih ljudi, što mu je promijenilo mišljenje. Uvjerili su ga da bi sve za njega završilo vrlo loše ako provede svoj plan", rekao je Saičić.

Dodao je da je bivši policajac Slobodan Milenković, koji je kolege upozoravao da ne tuku prosvjednike i ne pucaju na njih, primio anonimnu prijetnju: "Prvi metak je za tebe."

Muškarci u crnom u središtu Beograda

Vučić se suočio s najvećim izbornim izazovom u svojoj karijeri. Studentski pokret optuživao ga je da je preuzeo kontrolu nad policijom, pravosuđem i medijima, dok je on svoje protivnike optuživao da djeluju kao agenti neimenovanih stranih vlada.

Dok su građani Srbije u nedjelju u rekordnom broju izlazili na birališta, muškarci odjeveni u crno viđeni su kako se kreću prema beogradskom Pionirskom parku. Ondje su trebali ponovno zauzeti šatorsko naselje u kojem su mjesecima boravili nasilni Vučićevi pristaše, za koje se navodi da su bili na platnom popisu njegove stranke.

"Slali su ih u malim skupinama, po 20 do 30 ljudi", rekao je Vulević. Istodobno su pripadnici srbijanske Žandarmerije, odjeveni u zelene odore, zauzeli položaje. Prometnice su zatvarane, a ulična rasvjeta gašena.

Rade Đurić, pravnik Neovisnog udruženja novinara Srbije, iznio je pretpostavku o tome što se moglo planirati.

"U nedjelju ujutro Vučić se osjećao nedodirljivo i pretpostavljam da su planirali pozvati se na nepravilnosti tijekom glasovanja i zatražiti ponavljanje izbora, što bi izazvalo prosvjede. Zatim bi potaknuli nasilje i iskoristili ga kao novi izgovor za poništavanje izbora", rekao je.

Spominju se pozivi europskih vlada

Međutim, u 21.30, 90 minuta nakon zatvaranja birališta, Vučić je odustao, a muškarci koji su se povezivali s planovima za izazivanje nasilja nestali su.

U Beogradu su se pojavile nepotvrđene glasine da ga je od te namjere odgovorio mađarski premijer Viktor Orbán. I on je u travnju izgubio vlast u Mađarskoj nakon 16 godina vladavine obilježene optužbama za korupciju.

Vulević smatra da je Vučić bio prisiljen priznati poraz, ali ne zbog pritiska policijskih dužnosnika. Naime, Vučić je osobno odabrao sve zapovjednike jedinica u Beogradu pa je, prema Vulevićevoj procjeni, bilo malo vjerojatno da bi mu se oni suprotstavili.

"Vjerujem da je Vučić dobio pozive od europskih vlada – na najvišoj razini", rekao je Vulević.

"Vučić je bio zatečen brojem ljudi koji su glasali protiv njega"

Vučićeva glasnogovornica izjavila je za Times da je prisutnost policije u Beogradu bila odgovor na prijetnje nasiljem prosvjednika te da nije bila povezana ni s čim drugim.

Skupina koju predvodi Sandro Gozi objavila je u nedjelju u 18.43 priopćenje u kojem je upozorila da bi Vučićeva stranka mogla biti mobilizirana kako bi izazvala sukobe oko 21 sat, kada se očekivalo objavljivanje prvih izbornih projekcija.

Gozi je poslije rekao da ne može potvrditi jesu li pozivi doista upućeni, ali da je izborni rezultat bio presudan.

"Ne mogu isključiti mogućnost da su pozivi upućeni, ali u svakom slučaju, broj ljudi koji su glasali protiv njega bio je jednostavno prevelik. Vučić je bio zatečen", rekao je.