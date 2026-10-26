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Jelena Đoković oglasila se nakon pobjede studenata, jedan detalj posebno je zanimljiv
Jelena Đoković, supruga proslavljenog srpskog tenisača Novaka Đokovića, oglasila se nakon izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji na kojima je pobjedu odnijela Studentska lista.
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Na društvenim mrežama podijelila je snimku televizije N1 koja prikazuje slavlje nakon objave izbornih rezultata.
Posebnu pozornost privukla je njezina poruka uz koju je dodala tri srca, što se može protumačiti kao aluzija na redni broj pod kojim je Studentska lista sudjelovala na izborima, piše Nova.rs.
Njezinu objavu pogledajte u nastavku.
https://t.co/9kbXenicc0— Steve Rogers (@BelgradeEagle) October 25, 2026
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