Nikotin i libido: Kako sve vrste cigareta utječu na vašu seksualnu funkciju?

No, kod kronične konzumacije mozgu doslovno počinje smetati umjetni dopamin pa smanjuje broj vlastitih receptora i prirodnu proizvodnju. Zbog toga se razvija tolerancija, što znači da je korisniku potrebno sve više nikotina samo da bi se osjećao normalno, dok istovremeno sustav nagrađivanja otupljuje na druge životne užitke, uključujući intimnost i seksualne podražaje koji postaju manje privlačni i teže ostvarivi.