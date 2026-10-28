MUP Srbije

Kako N1 Srbija doznaje iz policijskih izvora, maloljetnik koji je ubijen ispred izraelskog veleposlanstva nakon napada na pripadnika Žandarmerije rođen je u okolici Šapca, a u svibnju ove godine uhićen je u Münchenu, u Njemačkoj, zbog osnovane sumnje da je ondje pripremao teroristički napad.

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Nakon toga je u srpnju ove godine deportiran u Srbiju.

Njemačke službe detaljno su ispitale maloljetnika, koji im je opisao kako se putem interneta zainteresirao za sadržaje povezane s islamskim fundamentalizmom i terorističkim organizacijama poput Al-Qaide i Islamske države.

Nakon što je stupio u kontakt s nepoznatom osobom u Njemačkoj, počeo je planirati napad na židovsku zajednicu u Münchenu.

Nejasno je kako su srpske sigurnosne službe, prije svega Sigurnosno-informativna agencija (BIA), u ovoj situaciji ostavile maloljetnika bez nadzora, zbog čega je mogao doći do veleposlanstva i pokušati ubiti pripadnika Žandarmerije.

N1 Srbija je tim povodom poslao upite Ministarstvu unutarnjih poslova Srbije i BIA-i.

Dačić tvrdi da je napadač bio pod nadzorom

Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta nakon ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je osiguravao izraelsko veleposlanstvo.

Nakon napada naloženo je podizanje razine terorističke prijetnje na najviši stupanj te pojačavanje policijske prisutnosti na ključnim lokacijama.

Kako je dodao, pripadnik Žandarmerije usmrtio je maloljetnog napadača.

„Iako njegov identitet još nije utvrđen, naša ga je služba pratila i poznato je da je bio pristaša Islamske države. Na svojem profilu na Instagramu imao je crnu zastavu i simbol Islamske države”, rekao je Dačić.

Dodao je da je zajedno s ravnateljem policije, generalom Draganom Vasiljevićem, posjetio ozlijeđenog pripadnika Žandarmerije, koji se dobro osjeća i koji bi već danas trebao biti pušten kući.