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Anne Applebaum

Poznata povjesničarka o padu Vučića: "Još je puno nepoznanica oko studentskog pokreta"

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N1 Info
|
26. lis. 2026. 07:49
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REUTERS
Marko Djurica/REUTERS

Poznata američko-poljska povjesničarka, novinarka i dobitnica Pulitzerove nagrade Anne Applebaum komentirala je na društvenim mrežama političke preokrete u Srbiji i Brazilu.

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"U jednom danu dvojica političara – Bolsonaro u Brazilu i Vučić u Srbiji – koji imaju bliske veze s Trumpom i njegovom obitelji, iznenađujuće su izgubili izbore zahvaljujući visokom odazivu birača. Uspon međunarodne krajnje desnice nije neizbježan", poručila je Applebaum.

U dodatnoj je objavi naglasila kako nije pobornica Luline vanjske politike te da je još puno nepoznanica oko srpskog studentskog pokreta, "ali su i jedni i drugi upravo dokazali da birači mogu preokrenuti ono što je djelovalo kao nezaustavljiv povijesni proces".

Anne Applebaum američko-poljska je povjesničarka, novinarka, publicistica i politička komentatorica, poznata po analizama autoritarnih režima, Rusije, komunizma te političkih zbivanja u srednjoj i istočnoj Europi.

Dobitnica je Pulitzerove nagrade 2004. godine za knjigu Gulag: A History, koja se bavi poviješću sovjetskih radnih logora. Autorica je i knjiga Željezna zavjesa, Crvena glad i Autocracy, Inc.

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Teme
anne applebaum brazil srbija izbori

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