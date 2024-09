Ratni veterani izviždali Dodika, on im pokazao srednji prst

Podijeli :

N1 / F.Z.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sudjelovao je u neugodnom događaju na Gastro festu koji se održao pokraj jezera Bardača u blizini Banje Luke.

Dodik je prišao grupi ratnih veterana Vojske Republike Srpske kako bi se s njima rukovao, a kad su ga odbili i izviždali, Dodik im je pokazao srednji prst, javlja portal Srpskainfo.

Nakon što se Dodik udaljio, veteranima su pristupila dva čovjeka iz njegove pratnje, ali mogući incident na kraju je ipak spriječen.

Potpredsjednik udruženja veterana Nedeljko Klincov potvrdio je za portal Srpskainfo da je došlo do neugodne situacije. “Točno je da je došlo do neugodne situacije kad je našem stolu prišao Milorad Dodik. Ljudi se nisu htjeli rukovati s njim, počeli su glasno negodovati, a onda se on okrenuo i pokazao im srednji prst. Nakon toga se jedan od članova njegovog osiguranja upustio u raspravu s našim ljudima, ali je teži incident na kraju spriječen”, rekao je.

Prema pisanju portala, jedan od svjedoka incidenta u Bardači bio je i lider stranke PDP Branislav Borenović koji je bio u šatoru s veteranima.

Као и сваке године, пријатно дружење на Бардачи на позив Ветерана Војске Републике Српске. Иако је било ненаданих непријатности када је Додик покушао, али био спријечен од бораца да им се придружи, па је показивао вулгарне гестове, то није утицало на лијепу атмосферу и дружење.… pic.twitter.com/xyTkrqqJEO — Branislav Borenović (@BBorenovic) September 1, 2024

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.