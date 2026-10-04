Slabiji odaziv na izbore u BiH: Tehnologija donijela transparentnost bez presedana

Armin Durgut/PIXSELL

Opći izbori u Bosni i Hercegovini na kojima građani te zemlje biraju vlast za naredne četiri godine protječu bez većih problema a uvođenje novih tehnologija pokazalo se uspješnim unatoč manjim poteškoćama zabilježenim na nekim od birališta, ocjena je Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) i promatrača.

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Predsjednik SIP-a Jovan Kalaba kazao je na podnevnoj konferenciji za novinstvo u Sarajevu kako je bilo manjih poteškoća pri otvaranju dijela biračkih mjesta, uključujući aktiviranje novih strojeva za provjeru identiteta birača i skreniranje glasačkih listića ali da se oni otklanjaju, uključujući zamjenu strojeva.

Bude li potrebe, kako su pojasnili iz SIP-a, mogu donijeti odluku da se glasački listići u konačnici broje ručno, a to ionako ostaje kao kontrolni mehanizam za konačno utvrđivanje izbornih rezultata.

Slabiji odaziv nego prije četiri godine

Prema dostupnim podacima odaziv na ovim izborima u BiH nešto slabiji nego prije četiri godine.

"Do 11 sati glasalo 406 tisuća ili 11,4 posto glasača a na izborima 2022. do tog trenutka glasalo je 15 posto birača", pojasnio je Kalaba.

Zabilježena su samo dva incidenta na biračkim mjestima zbog kojih je morala intervenirati policija.

Pozvao je još jednom birače da izađu na izbore i glasaju i pritom budu strpljivi.

Član SIP-a Suad Arnutović istaknuo je kako je u tijeku primjena najveće reforme izbora od rata te da manje poteškoće ne mogu dovesti u pitanje sve ono što se time postiže.

"Ovo su najtransparentniji izbori od Daytona do danas", kazao je Arnautović.

Jednostavniji izbori

Prema podacima koje su prikupili promatrači koalicije nevladinih udruga "Pod lupom", koja nadzire regularnost izbora više od polovice biračkih mjesta otvoreno je točno na vrijeme, 37 posto s neznatnim kašnjenjem a deset posto otvoreno je sa zakašnjenjem do sat vremena.

Koordinator te koalicije Dario Jovanović ocijenio je kako je, unatoč kašnjenju pri otvaranju dijela biračkih mjesta, najvažnije to da je na više od 99 posto njih nova tehnologija funkcionirala bez problema.

"Ako to promatramo nije moglo bolje", kazao je Jovanović.

S ocjenom da su nove tehnologije olakšale izbore suglasni su i neki koji se natječu na izborima poput Branka Blanuše, kandidata oporbe za predsjednika Republike Srpske.

"Izborni proces je i pored novih tehnologija još jednostavniji. Nisam vidio nikakve poteškoće u samom procesu glasanja", rekao je kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) nakon glasanja u Banjoj Luci.