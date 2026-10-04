Trik za elastičnu koru
U sezoni štrudli ovo je posebno korisno: Kako napraviti tanko i elastično vučeno tijesto
Ako vam se tijesto tijekom razvlačenja stalno trga, puca ili vraća u prvotni oblik, problem možda nije u receptu. Iskusni pekari znaju da je jedan korak posebno važan – tijestu treba dati dovoljno vremena da odmori.
Domaće vučeno tijesto osnova je brojnih omiljenih jela, od štrudle s jabukama i sirom do bureka i različitih pita. Sastojci su jednostavni, ali prava vještina dolazi kada tijesto treba razviti u veliku, gotovo prozirnu koru, piše Nova.rs.
Najvažnije je – odmaranje
Tijekom miješenja u tijestu se razvija glutenska mreža koja mu daje strukturu i elastičnost. No neposredno nakon miješenja tijesto je zategnuto i pokušava se vratiti u prvotni oblik.
Zato ga nije dobro odmah razvlačiti.
Kuglu tijesta lagano premažite uljem, pokrijte i ostavite da odmori najmanje 30 do 60 minuta. Za to vrijeme tijesto će se opustiti, postati mekše i podatnije.
Važno je da bude pokriveno kako se na površini ne bi stvorila suha korica koja bi kasnije pucala.
Koristite mlaku vodu i ne pretjerujte s brašnom
Za vučeno tijesto najbolje je koristiti mlaku vodu. Ako ste ga prethodno držali u hladnjaku, prije razvlačenja ostavite ga neko vrijeme na sobnoj temperaturi.
Jedna od čestih pogrešaka je i dodavanje previše brašna. Ako se tijesto malo lijepi za prste, nemojte odmah dodavati velike količine brašna. Pretjerano brašno može rezultirati tvrdim tijestom koje će se kasnije teško razvlačiti.
Prije odmaranja tijesto možete tanko premazati neutralnim uljem i pokriti ga posudom, folijom ili čistom kuhinjskom krpom.
Prvo valjak, zatim ruke
Odmoreno tijesto najprije malo spljoštite i razvijte valjkom. Nakon toga ga pažljivo razvlačite rukama.
Stavite ga na blago pobrašnjenu krpu i razvlačite od sredine prema rubovima. Ruke podvucite ispod tijesta i nježno ga izvlačite prema van.
Nemojte vući samo jedan dio tijesta. Postupno ga razvlačite sa svih strana kako biste smanjili mogućnost pucanja.
Dobro je razvučeno kada je toliko tanko da kroz njega gotovo možete vidjeti uzorak na krpi.
Tijesto se stalno skuplja? Napravite ovo
Ako se tijesto nakon svakog pokušaja vraća i skuplja, nemojte ga na silu razvlačiti.
Pokrijte ga i ostavite još 10 do 15 minuta. Nakon dodatnog odmora ponovno pokušajte. Često je upravo to dovoljno da tijesto postane podatno.
Ako se pojavi mala rupica, nema razloga za paniku. Kod štrudli i pita manje se pukotine uglavnom mogu sakriti tijekom uvijanja.
Recept za domaće vučeno tijesto
Sastojci:
- 500 g glatkog brašna
- 280–300 ml mlake vode
- 2 žlice ulja
- 1 žličica soli
- 1 žličica octa ili limunova soka
- malo ulja za premazivanje
Priprema:
Brašno pomiješajte sa soli pa dodajte ulje, ocat ili limunov sok i većinu mlake vode. Preostalu vodu dodajte postupno jer različite vrste brašna ne upijaju jednaku količinu tekućine.
Kada se sastojci povežu, tijesto prebacite na radnu površinu i mijesite 8 do 10 minuta. Trebalo bi biti glatko, mekano i elastično.
Oblikujte kuglu, tanko je premažite uljem, stavite u posudu i dobro pokrijte. Ostavite da odmori najmanje 45 minuta, a najbolje oko sat vremena.
Ako pripremate više manjih štrudli ili burek, tijesto možete podijeliti na nekoliko kugli prije odmaranja.
Kako dobiti gotovo prozirnu koru?
Na stol stavite veću čistu kuhinjsku krpu i lagano je pobrašnite. Tijesto najprije oklagijom razvijte u veći krug.
Zatim ga počnite razvlačiti rukama, od sredine prema rubovima. Polako obilazite oko stola i postupno ga razvlačite sa svih strana.
Kada tijesto postane vrlo tanko, deblje rubove možete odrezati.
Pazite kakav je nadjev
Razvučeno tijesto lagano premažite ili poprskajte uljem ili otopljenim maslacem, a zatim dodajte nadjev.
Za štrudlu s jabukama možete koristiti jabuke, cimet, šećer i krušne mrvice. Za štrudlu sa sirom prikladni su sir, jaje i kiselo vrhnje, dok se za burek može koristiti mesni ili sirni nadjev.
Važno je da nadjev ne bude prevruć ni previše vlažan. Višak tekućine može natopiti tanko tijesto i povećati mogućnost pucanja.
Uz pomoć krpe pažljivo zarolajte tijesto, prebacite ga u lim i premažite uljem ili otopljenim maslacem.
Mali trik za provjeru tijesta
Iskusni pekari imaju jednostavan način za provjeru je li tijesto dovoljno elastično.
Otkinite mali komad i pažljivo ga razvlačite između prstiju. Ako ga možete razvući u vrlo tanku opnu, a da se odmah ne potrga, tijesto je dobro umiješeno.
Ako brzo puca, potrebno mu je još malo miješenja ili odmora.
Kod vučenog tijesta strpljenje je gotovo jednako važno kao i sam recept. Dobro ga umijesite, nemojte pretjerivati s brašnom, ostavite dovoljno vremena za odmaranje i razvlačite ga polako. Rezultat će biti tanka, mekana i elastična kora idealna za štrudle, burek i domaće pite.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare