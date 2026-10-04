VELIKA PROMJENA
ZET mijenja naplatu karata: Evo kako će izgledati kupnja i kontrola
Zagrebački električni tramvaj (ZET) priprema veliku modernizaciju sustava naplate karata. Od 2027. putnici bi kartu trebali moći kupiti jednostavnim prislanjanjem beskontaktne bankovne kartice, mobitela ili pametnog sata na validator u tramvaju ili autobusu.
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Novi sustav podržavat će kartice Visa i Mastercard, kao i digitalne novčanike Apple Pay i Google Pay.
Postupak javne nabave novih validatora i centralnih kontrolnih jedinica već je u tijeku, a potpuna implementacija u svim tramvajima i autobusima očekuje se tijekom ljeta 2027. godine.
"Modernizacija obuhvaća više od 700 vozila, kao i potrebne prilagodbe platformi prodajnog sustava, zbog čega se uvođenje provodi postupno i zahtijeva niz tehničkih i operativnih aktivnosti", naveli su iz ZET-a novinarki portala Financije.hr Vladani Kovačević.
Kako će se kupovati karta?
Putnik će beskontaktnu bankovnu karticu, mobitel ili pametni sat jednostavno prisloniti na validator. Nakon provedene transakcije na zaslonu će se pojaviti obavijest o tome je li kupnja bila uspješna, a uređaj će dati i zvučni signal.
U prvoj fazi jednom će se transakcijom moći kupiti samo jedna pojedinačna karta.
ZET u nastavku projekta planira razmatrati i mogućnost kupnje više karata jednom transakcijom.
A kako će kontrolori provjeravati kartu?
Promijenit će se i način kontrole. Putnici koji kartu kupe novim sustavom neće morati pokazivati papirnatu kartu, potvrdu o plaćanju niti otvarati mobilno bankarstvo.
Kontroloru će biti dovoljno pokazati isto sredstvo kojim je karta kupljena.
"Prilikom kontrole dovoljno je prisloniti isto sredstvo plaćanja koje je korišteno pri validaciji, odnosno beskontaktnu bankovnu karticu, pametni telefon ili pametni sat na kontrolorski uređaj. Uređaj će potom provjeriti valjanost prijevoznog prava povezanog s korištenim sredstvom plaćanja", objasnili su iz ZET-a.
Modernizacijom se želi pojednostaviti kupnja karata, ali i ubrzati njihova validacija i kontrola. Novi način plaćanja mogao bi biti posebno praktičan turistima i drugim putnicima koji nisu upoznati s postojećim sustavom prodaje ZET-ovih karata.
ZET se posljednjih dana našao u središtu pozornosti i zbog štrajka radnika koji je počeo 28. rujna. Tramvajski i autobusni promet u Zagrebu u međuvremenu je ponovno uspostavljen u punom opsegu nakon što je Županijski sud prvostupanjskom odlukom utvrdio da je štrajk nezakonit.
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