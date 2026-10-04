Izbornik Bilić obratio se naciji: "I mene je sram. I sve nas"

"I mene je. I sve nas. Jučer je bilo jako loše, ali imam vjeru u igrači i stožer. Ovo je proces u kojem želimo dobiti odgovor na neka pitanja. Onaj film "Oluja svih oluja", nama se dogodio skup malih stvari. To nije opravdanje, to su razlozi. Imamo dosta igrača koji ne igraju konstantno u svojim klubovima. Pričali smo o tome, nešto smo promijenili."