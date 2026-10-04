POVIJESNI PORAZ HRVATSKE
Izbornik Bilić obratio se naciji: "I mene je sram. I sve nas"
Hrvatski izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti jutro nakon najtežeg poraza hrvatske nogometne reprezentacije u povijesti. Engleska je na Rujevici svladala Hrvatsku sa 7:0, a Bilić je priznao da suparnik njegovu momčad nije iznenadio te da je teško pronaći objašnjenje za takav rezultat.
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"Englezi su na Svjetskom prvenstvu igrali malo drugačije. Pokušavali su s dva naprijed, to smo vidjeli u prve dvije utakmice. Protiv Češke ne toliko, ali protiv Španjolske je to dobro izgledalo, kao i jučer protiv nas", rekao je Bilić.
Posebno ga, kaže, zabrinjava činjenica da Hrvatska nije doživjela takav poraz zbog nečega neočekivanog u igri Engleske.
"To je ono što mi posebno nije drago - nisu nas ničime iznenadili. Teško je sad objasniti, sada sve zvuči kao opravdanje", rekao je izbornik.
"Ovaj poraz je neobranjiv"
Bilić smatra da je nekoliko pogrešaka tijekom utakmice ozbiljno narušilo samopouzdanje hrvatskih reprezentativaca, što se potom odrazilo na cijelu igru.
"Bilo je par grešaka koje utječu na samopouzdanje, samopouzdanje utječe na tehničku izvedbu, a na kraju sve izgleda kao problem voljnog momenta", objasnio je.
Na napomenu da navijači sumnjaju u njegov kredibilitet, Bilić je kazao kako je to očekivano.
"Očekivano. Ovaj poraz je neobranjiv. Ali vjerujem da možemo doći tamo gdje želimo."
Hrvatska sada mora brzo ostaviti težak poraz iza sebe jer slijedi utakmica protiv Španjolske.
"Idemo protiv Španjolske odigrati dobru, mušku utakmicu i malo se iskupiti", poručio je Bilić i dodao kako se nada da će se moći nositi sa Španjolskom.
"Ako popravimo dojam, to znači da smo konkurentni"
"Nadamo se da možemo. Želja je tu. I karakter. Sad je pred nama najveći izazov. Pobijedit je teško, ali ovo je dio procesa. Vjerujem da je ovo što se dogodilo da bude impuls da dođemo do cilja do kojeg želimo doći. Ako popravimo dojam, to znači da smo konkurentni. Uz snagu i karakter, duh koji moramo pokazati, možemo doći do rezultata."
Nakon utakmice je Luka Modrić rekao kako ga je sram, što vi imate za reći, pitali su novinari.
"I mene je. I sve nas. Jučer je bilo jako loše, ali imam vjeru u igrači i stožer. Ovo je proces u kojem želimo dobiti odgovor na neka pitanja. Onaj film "Oluja svih oluja", nama se dogodio skup malih stvari. To nije opravdanje, to su razlozi. Imamo dosta igrača koji ne igraju konstantno u svojim klubovima. Pričali smo o tome, nešto smo promijenili."
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