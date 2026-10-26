VIDEO / Profesori ušli u Rektorat u Novom Sadu, rektoru dali 72 sata za ostavku

N1 Srbija

Predstavnici Akademske mreže Slobodno sveučilište Novi Sad okupili su se u ponedjeljak ispred Rektorata Sveučilišta u Novom Sadu kako bi proslavili pobjedu Studentske liste na parlamentarnim izborima. Potom su ušli u zgradu i zatražili ostavku rektora Dejana Madića i njegova tima u roku od 72 sata.

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Profesor Poljoprivrednog fakulteta Aleksandar Sedlar poručio je da će, ako Madić ne podnese ostavku u sljedeća tri dana, sveučilišni profesori pokrenuti postupak njegova razrješenja,

Zatražio je i ostavke dekana fakulteta koji nisu podržali svoje profesore i studente tijekom prosvjeda.

Sedlar je posebno upozorio na otkaze profesorima Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut i Vladimiru Mihiću, ocijenivši da je riječ o neprihvatljivom postupanju prema sveučilišnim nastavnicima.

Izvjesili zastavu Slobodnog sveučilišta

"Naša borba za slobodno sveučilište se nastavlja, od danas na novi način", poručio je.

Okupljenima se pridružio i dio zaposlenika Rektorata. Nakon što su na zgradu izvjesili zastavu Slobodnog sveučilišta, profesori su ušli u amfiteatar, javlja Danas.

Otpuštena profesorica Jelena Kleut podsjetila je da su se u istoj dvorani okupili još u prosincu 2024. kako bi pružili podršku studentima.