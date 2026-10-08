Visoki izvor: Hrvatska nije ispostavila Crnoj Gori zahtjev za 2,7 milijardi američkih dolara

Crnogorsko izaslanstvo predvodi upravo ministar Krapović koji je uoči sastanka poručio je da je njegovo "uvjerenje da Crna Gora u svom posjedu drži „Jadran“ legalno i legitimno i da se potpuno legalno i legitimno crnogorska zastava vijori na njegovu jarbolu. Za takav stav postoji uporište i postoje argumenti”, poručio je ministar, prenosi crnogorska Pobjeda.