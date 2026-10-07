DUG OD 2,7 MILIJARDI EURA
VIDEO / Ministar obrane Crne Gore: Grlić Radman nas je šokirao
Crna Gora otvorena je za zajedničke obuke i suradnju, ali ne i za model prema kojem bi školski brod "Jadran" plovio pod dvije zastave, poručio je crnogorski ministar obrane Dragan Krapović. Kazao je i da ih je "šokirala" izjava Gordana Grlića Radaman o dugu
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Komentirajući najavljenu promjenu imena bazena u Kotoru, ministar obrane Crne Gore Dragan Krapović ocijenio je da je odluka na lokalnim vlastima, ali i da bi ona predstavljala svojevrstan signal u širem kontekstu odnosa Crne Gore i Hrvatske.
Krapović je u emisiji TV Vijesti "Boje jutra" istaknuo da, uoči razgovora s Hrvatskom 9. listopada u Zagrebu, stav crnogorske Vlade o vlasništvu nad školskim brodom "Jadran" nije promijenjen.
Crna Gora otvorena je za zajedničke obuke i suradnju, ali ne i za model prema kojem bi brod plovio pod dvije zastave.
Šokirala ih izjava Grlića Radmana o dugu
Kad je riječ o zahtjevu Hrvatske za vojnom imovinom vrijednom više od 2,7 milijardi dolara, Krapović tvrdie da takav zahtjev Crnoj Gori dosad nije formalno upućen.
"On jest iznesen javno, u obliku svojevrsne političke i javne izjave. Bili smo šokirani toga dana jer nitko nije znao za taj dug o kojem je govorio hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman", kazao je crnogorski ministar obrane.
Dodao je da je moguće da je riječ o stavu službenog Zagreba koji će u idućem razdoblju biti formaliziran, ali da ga, dok je riječ samo o političkoj izjavi, ne želi posebno komentirati.
Krapović je naglasio da Crna Gora nema nikakvih dugovanja prema Hrvatskoj.
"Apsolutno ne postoji ni u jednom dokumentu niti u bilo kojem formalnom zahtjevu koji je dosad upućen Crnoj Gori", rekao je Krapović.
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