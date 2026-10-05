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"Cijenim podršku"

Vučić čestitao Putinu rođendan: "Vaša ekselencijo..."

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Hina
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05. lis. 2026. 19:15
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Russian President Vladimir Putin (R) walks with Serbian President Aleksandar Vucic for a meeting at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing on September 2, 2025.
Maxim Shemetov / POOL / AFP

Prošlog je petka predsjednik Ruske Federacije izrazio podršku Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci (SNS) uoči izvanrednih izbora koji će se održati 15. listopada.

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Srbijanski predsjednik na odlasku Aleksandar Vučić preuranjeno je čestitao rođendan ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Naime, Putinu je rođendan 7. 10., ali je Vučić "u svojstvu običnog građanina" već danas uputio pismo državnom čelniku Ruske Federacije.

"Vaša ekselencijo", stoji u Vučićevoj čestitci.

"Primite moje srdačne čestitke povodom Vašeg rođendana, uz najbolje želje za dobro zdravlje, blagostanje i uspjeh u obavljanju odgovorne državničke dužnosti.

Veoma cijenim riječi podrške koje ste nedavno uputili meni osobno, ali i podršku koju Ruska Federacija pruža Republici Srbiji u njenim interesima i međunarodnim organizacijama.

Posebno smo zahvalni na Vašem dugogodišnjem razumijevanju za potrebe Srbije da ima stabilan i pouzdan oslonac na međunarodnom planu.

Uvjeren sam da ćemo i ubuduće nastaviti jačati odnose Srbije i Rusije, zasnovane na međusobnom povjerenju, razumijevanju i prijateljstvu naših naroda, kao i da ćemo zajedničkim naporima doprinositi daljnjem unapređenju suradnje u područjima od obostranog interesa.

Primite, ekselencijo, izraze mog posebnog uvažavanja", piše Vučić.

Teme
aleksandar vučić međunarodna suradnja rođendanska čestitka srpsko-ruski odnosi vladimir putin
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