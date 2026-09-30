Vučić je poput "istinskog narodnog tribuna s popularnom politikom, odlazi da bi ostao"

Dan prije nego će podnijeti ostavku - da bi se, kako je rekao, "kao običan građanin" uključio u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koje je raspisao za 25. listopada, Aleksandar Vučić rekao je da je razgovarao s Vladimirom Putinom i potom rekao kako se nada još jednom produljenju plinskog sporazuma s Rusijom, s obzirom da Srbija uvelike ovisi o ruskom plinu.