analiza RIA novosti
Vučić je poput "istinskog narodnog tribuna s popularnom politikom, odlazi da bi ostao"
Između ostavke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog telefonskog razgovora s ruskim šefom države Vladimirom Putinom dan ranije postoji izravna veza, a "cijela operacija bila je na rubu propasti da Vučić nije uspio dobiti Kremlj", prenose u srijedu beogradski mediji komentar ruske agencije RIA Novosti.
Dan prije nego će podnijeti ostavku - da bi se, kako je rekao, "kao običan građanin" uključio u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koje je raspisao za 25. listopada, Aleksandar Vučić rekao je da je razgovarao s Vladimirom Putinom i potom rekao kako se nada još jednom produljenju plinskog sporazuma s Rusijom, s obzirom da Srbija uvelike ovisi o ruskom plinu.
"Plinski sporazum istječe 30. rujna. Vjerujem da će nakon današnjeg razgovora biti produljen i da ćemo osigurati stabilnu opskrbu plinom", napisao je Vučić na Instagramu 26. rujna nakon telefonskog razgovora, ostavku je podnio 27. rujna, a dan kasnije službeno je predao dužnost predsjednici Skupštine u tehničkom mandatu Ani Brnabić, koja će je obnašati najdulje 90 dana, do predsjedničkih izbora.
Autor komentara RIA Novosti Dmitrij Bavirin ocjenjuje kako Vučić "odlazi da bi ostao" i da planira biti izabran za premijera.
"Uopće nije važno kako se zove dužnost koju obavlja: dok god je u sustavu, bit će njegov gospodar. Čak i ako postane portir, pitanja će se i dalje rješavati preko njega. Ali pod jednim uvjetom: vladajuća Srpska napredna stranka mora pobijediti na parlamentarnim izborima 25. listopada. U suprotnom će izgubiti sve", piše Baviri.
Ruska agencija ocjenjuje da Srbiji poslije mnogo godina slijedi kampanja čiji ishod nije očigledan.
Studentska lista najveći rival
Dalje se navodi kako Vučić i njegovi naizgled imaju veće šanse i viši rejting, ali se i ove i prošle godine više puta činilo da su "dani njegove epohe odbrojani, a vertikala srpske vlasti visi o koncu: prijetnja gospodaru u Beogradu vidljiva je čak i ako ne želite da je vidite".
Autor podsjeća da je Studentska lista najveći rival SNS-u na izborima, ali da i profesor medicine Ilija Srdanović koji je predvodi, nije kao političar konkurencija Vučiću, za kojeg ocjenjuje da "kao političar ima malo ravnopravnih konkurenata na čitavom Balkanu" i da je poznat i po tome što istovremeno sjedi "na dvije, ponekad i na više stolica".
Kao lider siromašne zemlje koja je dušom uz Rusiju, a tijelom u Europi, Vučić je takav da Srbima njegova politika odgovara: da se ne posvađaju ni sa Moskvom, ni sa Bruxellesom, ni sa Washingtonom (zbog Kosova), ni sa Pekingom (zbog investicija u infrastrukturu).
Stoga, kako ocjenjuje RIA u autorskom komentaru, Vučićev glavni protivnik neće biti lider usporedivog političkog formata, niti želja dijela društva, koji se smanjuje, da uđe u EU, već zamor od njegove Vučićeve ere.
Usporedba s Orbanom
Autor pravi i usporedbu s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom "koji je bio istinski narodni tribun s popularnom politikom, ali je izbore ipak izgubio, iako je prije toga redovno pobjeđivao".
"I u Srbiji jezičac na vagi može prevagnuti na bilo koju stranu", piše ruska agencija i ističe da su "kritično važan uteg na toj vagi cijene plina koje su, ako su tržišne, za Srbe neizdržive".
Autor podsjeća da je ugovor Srbije s Rusijom o isporukama plina po povlaštenim cijenama istjecao 30. rujna i ocjenjuje da bi Vučićeva duga politička karijera mogla završiti za mjesec dana da je Vladimir Putin odbio da se ugovor produži jer rast cijena ne bi bio samo udarac za Srbiju, već i pokazatelj da stari lider više nije u stanju održavati partnerske odnose sa Moskvom.
U tekstu se ocjenjuje da Bruxelles otvoreno ne podržava nikoga – ni Vučića, ni studente i da se krajnji cilj Zapada na Balkanu ne mijenja od 2014. godine: izolacija regije od utjecaja Rusije i potpuno uključivanje u NATO.
Srbi za to nisu spremni, ali Europljani će ih pripremati, a Vučića svjesno doživljavaju kao prepreku, ocjenjuje ruska agencija.