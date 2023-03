Vučić: Krajnji cilj je da Srbi i Albanci žive zajedno, da žive mnogo bolje

Podijeli :

Nemanja JOVANOVIC / AFP

Sve što je potpisano u dijalogu Beograda i Prištine, što su potpisali i predstavnici EU-a mora biti provedeno, a svi dužnosnici s kojima sam razgovarao znaju naše crvene linije, izjavio je u intervjuu u srijedu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uoči nove runde razgovora dviju strana 18. ožujka.

Aleksandar Vučić se u prethodna dva dana, u okviru priprema za trilateralni sastanak s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem u Ohridu pod pokriviteljstvom EU i šefa eurodiplomacije Josepha Borrella, sastao s posebim predstavnikom Unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, a danas i s posebnim izaslanikom Sjedinjenih Država za zapadni Balkan Gabrielom Escobarom.

On je u razgovoru s američkim dužnosnikom ukazao na “nepromijenjenu poziciju Srbije u pogledu očuvanja mira i stabilnosti u regiji i rješavanja otvorenih pitanja između Beograda i Prištine”, istaknuvši neophodnost “potpune primjene do sada potpisanih sporazuma” i “očuvanje državnih i nacionalnih interesa” Srbije, priopćeno je iz Vučićeva ureda.

“Krajni cilj je da Srbi i Albanci žive zajedno”

U intervjuu za Euronews na engleskom jeziku Vučić je naglasio da su, u pogledu uspostavljanja Zajednice srpskih općina (ZSO) pod pokroviteljstvom EU-a potpisana četiri sporazuma.

Beograd ustrajava u namjeri da formiranje ZSO mora biti početna i ključna točka za dalju implementaciju europskog prijedloga sporazuma za Kosovo jer je tu obvezu Priština preuzela u Bruxellesu, a Srbija EU smatra jamcem da se ta asocijacija formira. Kosovsko vodstvo, pak, misli da ZSO treba biti središnji dio sporazuma, ali tek kroz uzajamno priznanje.

“Sve već imamo potpisano i naravno to su potpisali predstavnici EU i to mora biti provedeno. I to nije krajni cilj. Krajnji cilj je da Srbi i Albanci žive zajedno, da žive mnogo bolje i da se poštuju, bez neprijateljstva”, rekao je Vučić.

Na pitanje priprema li se za novu rundu razgovora s predstavnicima Kosova i koje su “crvene linije”, Vučić je rekao da ih imaju obje strane, a da je važnije pokušati doći do kompromisnih rješenja i da moraju mnogo raditi da bi se situacija normalizirala.

“Vjerujem da je u interesu obje strane da osiguramo slobodan protok roba, ljudi, kapitala. Na tome moramo veoma marljivo raditi, kao i na tome da se implementiraju svi prethodni sporazumi”, poručio je Vučić.

“Svi znaju moje crvene linije”

Upitan je li Srbija spremna na neke ustupke kosovskoj strani u pogledu članstva u Vijeću Europe ili bar prihvaćanja te procedure, Vučić je rekao da su oni “već pokrenuli tu proceduru”, a Srbiju nisu pitali jer im za to “nije potrebna”.

On je ponovio da je i predsjedniku Francuske Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Olafu Scholzu rekao šta misli o prijemu Kosova u UN, ali da je Beograd spreman da razgovara o drugim pitanjima.

“Moramo razgovarati i o nekim zakonima koji moraju biti usvojeni i o tome ću razgovarati u Ohridu s mojim sugovornicima i nekim drugim ljudima. Ali spremni smo razgovarati o mnogim pitanjima i oni znaju moje crvene linije”, rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje znači li to da se ne zatvaraju vrata za mogućnost da Srbija kaže “da” članstvu Kosova, on je rekao: “U nekim organizacijama da. Ne govorim o Vijeću Europe, to su već pokrenuli bez nas”.

Vučić je istaknuo da su ljudi “siti svih vrsta pritisaka” s kojima se Srbija suočava u pogledu Kosova, sankcija (Rusiji) “i svega drugog”.

Zato je popularnost EU-a u (Srbiji) skoro najniža, a bilo je još gore prije mjesec dana, ali da je Srbija mnogo napravila, rekao je Vučić. Ako se tako nastavi, uvjeren je da će Srbija jednog dana postati članicom Europske unije.

