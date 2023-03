Podijeli :

Tanjug/Strahinja Aćimović

"Ljudi da znaju, ne pada mi na pamet potpisivati kapitulaciju Srbije", poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, po onome što je vidio iz izjava Lajčaka i Kurtija, teško da je napravljen neki napredak.

“Gotovo sam siguran da je Kurti odlučan da ne formira Zajednicu srpskih općina, a da mu je lako to učiniti, pokazuje i odluka o ukidanju viznog režima za građane tzv. Kosova. Nemamo ništa protiv toga. Ali trenutak u kojem se to događa pokazuje da nisu spremni izvršiti pritisak na Kurtija, već je to ohrabrivanje Kurtija, u tome je problem a ne u samom sadržaju odluke”, rekao je Vučić.

Podsjećamo, specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se na Kosovu s najvišim prištinskim dužnosnicima. Razgovarali su o implementaciji Sporazuma Europske unije i tome kako ga Kosovo vidi. Sastanak s Kurtijem ispunio je Lajčakova očekivanja, a on se nada da će se dvije strane u Ohridu usuglasiti oko “jednog dokumenta”, piše KoSSev.

Dodao je da Lajčak u ponedjeljak stiže u Beograd i da će raditi s njim “da pronađemo kakav takav put u napretku za normalizaciju”.

Kaže da građanima Srbije ima da poruči nekoliko stvari.

“Ljudi da znaju – ne pada mi na pamet potpisati kapitulaciju Srbije. Znam svaki detalj plana, svaku sitnicu. Znam koliko je loš, ali moramo razumjeti okolnosti i zašto moramo ostati u razgovorima. Neće biti, ne samo kapitulacije, nedvosmisleno sam im stavio do znanja, svima, nitko nije mogao reći da lažem…”, rekao je Vučić, prenosi N1 Srbija.

