Vučić negirao da je planirao nasilje u izbornoj noći: "Nitko me od stranaca nije zvao"

Prema njegovim riječima, tijekom izborne noći najprije su pristizali rezultati s manjih biračkih mjesta, prema kojima je lista koju je predvodio bila u vodstvu. Međutim, kada je vidio rezultate stratificiranog uzorka glasovanja, zaključio je da su uvjerljivo izgubili, prije svega u Beogradu i Vojvodini, odnosno da je razlika u broju glasova znatno veća.