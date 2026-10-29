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Ponovio i optužbe

Vučić negirao da je planirao nasilje u izbornoj noći: "Nitko me od stranaca nije zvao"

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N1 Srbija
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29. lis. 2026. 12:47
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Aleksandar Vučić
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nositelj liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić danas je negirao da je planirao nasilje u izbornoj noći, kao i tvrdnje da je od toga navodno odustao nakon poziva iz inozemstva.

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Prema njegovim riječima, tijekom izborne noći najprije su pristizali rezultati s manjih biračkih mjesta, prema kojima je lista koju je predvodio bila u vodstvu. Međutim, kada je vidio rezultate stratificiranog uzorka glasovanja, zaključio je da su uvjerljivo izgubili, prije svega u Beogradu i Vojvodini, odnosno da je razlika u broju glasova znatno veća.

Kako je naveo, smatrao je besmislenim nastaviti prebrojavanje glasova i održavati napetosti, zbog čega je oko 21:30 odlučio priznati izborni poraz i čestitati političkim protivnicima.

Vjerovao je da je to dovoljno kako bi racionalni, ozbiljni i odgovorni ljudi preuzeli odgovornost, proslavili pobjedu i učinili ono zbog čega su sudjelovali na izborima.

"Do tog trenutka nitko me od stranaca nije nazvao. Nitko", rekao je Vučić.

Ponovio je i optužbe na račun studentskog pokreta, tvrdeći da nakon izborne pobjede provodi "ogoljeni teror" nad političkim neistomišljenicima.

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Teme
parlamentarni izbori u srbiji srbija studentska lista ujedinjena srbija aleksandar vučić
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