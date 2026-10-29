Cheesecake Factory
Obama se ponovno narugao Trumpu: "To ga je silno uvrijedilo"
Bivši američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa „mobilizirala” državne institucije kako bi odgovorila na njegovu šalu u kojoj je uređenje Bijele kuće usporedio s izgledom restorana lanca Cheesecake Factory.
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„Zanimljivo je kako je administracija reagirala na govor koji sam održao neki dan. Nisu osporili moje tvrdnje da su izravno odgovorni za rast cijena. O tome nisu raspravljali”, rekao je Obama na predizbornom skupu u Georgiji, javlja CNN.
„Nisu ni poricali da teroristi pridonose rastu životnih troškova za obitelji. O tome nisu rekli ništa. Ali jako ga je uzrujao komentar o Cheesecake Factoryju. To ga je silno uvrijedilo”, dodao je.
Tijekom vikenda Obama je kritizirao promjene u uređenju Bijele kuće koje je Trump uveo nakon povratka na vlast, posebno ističući pozlaćene ukrase.
„Zlato je posvuda”, rekao je Obama demokratima na skupu u Clevelandu u subotu. „Čemu toliko zlata? Sve je u zlatu, još više zlata!”
Snimka njegove izjave brzo se proširila internetom, a Trump je u ponedjeljak branio svoju sklonost renoviranju i vlastiti stil uređenja interijera.
Obama je večeras nastavio sa šalama, rekavši da su Cheesecake Factory i drugi restorani bili mjesta na koja je redovito odlazio gotovo deset godina.
„Otac sam dviju kćeri. Mislite li da bih mogao preživjeti njihovo djetinjstvo bez odlazaka u Cheesecake Factory? Praktički sam živio u restoranima Chuck E. Cheese, California Pizza Kitchen i Cheesecake Factory”, našalio se Obama.
„Pravi je problem to što su cijene toliko porasle da si mnogi ljudi jedva mogu priuštiti odlazak u restoran”, dodao je.
„Čovjek bi pomislio da bi ova administracija trebala trošiti vrijeme na rješavanje tog problema.”
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