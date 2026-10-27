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VIDEO / Tornado poharao Tursku: Na gradilištu srušio dizalicu, poginula četiri radnika
U udaru tornada koji je protutnjao gradilištem u Antalyi na jugu Turske četiri su radnika poginula, a jedan je ozlijeđen.
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Petero građevinskih radnika nalazilo se u dvama kontejnerima u naselju Fevzi Cakmak kada je tornado pogodio gradilište i srušio kontejnere.
Timovi hitne medicinske pomoći, policajci i vatrogasci požurili su na mjesto događaja nakon dojave. Dvojica radnika poginula su na mjestu događaja, dok su dvojica podlegla ozljedama nakon što su prevezena u bolnicu, prenosi Turkiye Today.
Preživjeli radnik zadobio je lakše ozljede i, prema izvješćima, u dobrom je stanju.
🇹🇷🔸 Antalya (Türkiye) — A powerful tornado destroyed two modular housing units at a construction site and toppled a tower crane. Four construction workers lost their lives as a result of the storm. https://t.co/GZ3wsbxZKf— Argonaut (@FapeFop90614) October 27, 2026
Guverner Antalye Hulusi Sahin posjetio je mjesto tragedije te je rekao da je tornado srušio i dizalicu na gradilištu, no u tom incidentu, srećom, nitko nije ozlijeđen.
"Nije bilo izvješća o olujama ili tornadima bilo gdje drugdje u gradu. Nema štete na okolnim zgradama, ali je tornado potpuno rastrgao dva kontejnera na ovom području", rekao je Sahin.
🚨 #TURKEY: A tornado tore apart two worker containers at a construction site in Antalya’s Kepez district, killing 4 workers and injuring 1. A tower crane was also toppled as severe weather battered the area. #ข่มขลังตอนที่8 #salı #GSvFB https://t.co/iXqU8Gbq7Z— Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 27, 2026
Vlasti su nastavile pregled mjesta događaja kako bi utvrdile je li još netko poginuo ili ozlijeđen. Sahin je također naglasio da je tornado, a ne prevrnuta dizalica, uzrok smrti i ozljeda.
Tornado je protutnjao Antalyom dok se priprema za nekoliko dana teških vremenskih nepogoda, a Turska državna meteorološka služba izdala je žuto upozorenje na obilne kiše. Služba je upozorila na moguće bujične poplave, munje, tornada i jake vjetrove, što bi moglo poremetiti promet.
Tornada u Turskoj nisu rijetkost. Prema znanstvenim istraživanjima, godišnje ih se bilježi nekoliko desetaka, a posebno su česta na južnoj i zapadnoj obali zemlje.
Istraživanje objavljeno 2022. godine, koje je obuhvatilo razdoblje od 2000. do 2020., zabilježilo je ukupno 520 tornada, odnosno prosječno oko 25 godišnje. Od toga je čak 245, odnosno 47 posto, zabilježeno u mediteranskoj regiji.
Najugroženija područja su Antalya i okolica, obala između Antalye i Anamura te dijelovi pokrajina Mersin i Muğla. Najčešće se pojavljuju upravo u ovom dijelu godine...
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