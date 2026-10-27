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Odlazak u inozemstvo

Vučićeva omiljena voditeljica napustila Srbiju odmah nakon izbora

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27. lis. 2026. 09:26
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Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Poznata srpska voditeljica Jovana Jeremić, koja godinama otvoreno podržava Aleksandra Vučića, otputovala je iz Srbije neposredno nakon izbora.

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Srpska televizijska voditeljica Jovana Jeremić, jedno od najprepoznatljivijih lica prorežimskih medija u Srbiji, otputovala je iz zemlje neposredno nakon održavanja izbora na kojima je pala vlast Aleksandra Vučića.

Odlazak u inozemstvo uslijedio je nakon što je glasala na biračkom mjestu, što je javno podijelila na društvenim mrežama, a potom se spakirala i otputovala na odmor. Datum održavanja izbora poklopio se s njezinim rođendanom, prenosi Dnevnik.hr.

Kao jedna od omiljenih Vučićevih voditeljica, na medijskoj sceni bliskoj vladajućoj strukturi imala je definiranu ulogu spajanja političkih sadržaja s estradom i tabloidnim formatom.

Njezin je televizijski prostor redovito služio kao platforma za ugošćavanje državnih dužnosnika i analitičara bliskih režimu.

Otvorenom podrškom politici Aleksandra Vučića i vladajuće stranke godinama je osiguravala plasiranje prorežimskih stavova u udarnim terminima.

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Teme
jovana jeremić aleksandar vučić srbija

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