Odlazak u inozemstvo
Vučićeva omiljena voditeljica napustila Srbiju odmah nakon izbora
Poznata srpska voditeljica Jovana Jeremić, koja godinama otvoreno podržava Aleksandra Vučića, otputovala je iz Srbije neposredno nakon izbora.
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Srpska televizijska voditeljica Jovana Jeremić, jedno od najprepoznatljivijih lica prorežimskih medija u Srbiji, otputovala je iz zemlje neposredno nakon održavanja izbora na kojima je pala vlast Aleksandra Vučića.
Odlazak u inozemstvo uslijedio je nakon što je glasala na biračkom mjestu, što je javno podijelila na društvenim mrežama, a potom se spakirala i otputovala na odmor. Datum održavanja izbora poklopio se s njezinim rođendanom, prenosi Dnevnik.hr.
Kao jedna od omiljenih Vučićevih voditeljica, na medijskoj sceni bliskoj vladajućoj strukturi imala je definiranu ulogu spajanja političkih sadržaja s estradom i tabloidnim formatom.
Njezin je televizijski prostor redovito služio kao platforma za ugošćavanje državnih dužnosnika i analitičara bliskih režimu.
Otvorenom podrškom politici Aleksandra Vučića i vladajuće stranke godinama je osiguravala plasiranje prorežimskih stavova u udarnim terminima.
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