PATRICK T. FALLON/AFP

Izvršni direktor koji je predvodio meteorski uspon Nvidije odstupio je s dužnosti nakon što je otkriveno da je imao ljubavnu aferu sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka.

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Jensen Huang odstupio je s mjesta izvršnog direktora Nvidije, tvrtke koja se nalazi u središtu procvata umjetne inteligencije, nakon što ju je vodio više od 30 godina.

Huang, po obrazovanju inženjer elektrotehnike, predvodio je razvoj tvrtke čija je vrijednost u trenutku izlaska na burzu 1999. iznosila milijardu dolara, da bi 2026. dosegnula više od četiri bilijuna dolara, piše The Guardian.

No u samo nekoliko dana, nakon što je otkriveno da je imao izvanbračnu aferu sa ženom za koju američki dužnosnici vjeruju da je kineska špijunka, Huang je uspio izbrisati više od 600 milijardi dolara tržišne vrijednosti tvrtke.

Kina je odbacila optužbe da je angažirala Alice Huang, ženu o kojoj je riječ i visoku rukovoditeljicu tvrtke za podatkovne centre Megaspeed, kao obavještajnu suradnicu, nazvavši ih „klevetom”.

Various sources / AFP / -

Američki dužnosnici navodno su počeli nadzirati rukovoditeljicu Megaspeeda nakon što su posumnjali da tvrtka preusmjerava moćne Nvidijine čipove za umjetnu inteligenciju kineskim kompanijama, čime bi mogla kršiti izvozna ograničenja.

Administracije Joea Bidena i Donalda Trumpa zabranile su američkim tvrtkama izvoz određenih naprednijih čipova za umjetnu inteligenciju u Kinu zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost.

Još prije samo tjedan dana činilo se malo vjerojatnim da će Huang biti smijenjen. Međutim, u danima nakon što je prvi put priznao aferu i potvrdio svoju predanost tvrtki, New York Times izvijestio je da je postojala i druga afera, ovaj put s drugom rukovoditeljicom Nvidije.

Posljednjih se dana mnogo toga dogodilo. No kako je sve počelo?

2023. godina

Ožujak 2023. – Megaspeed se izdvaja iz kineske tvrtke za videoigre

Megaspeed, tvrtka za podatkovne centre koja se našla u središtu optužbi za špijunažu, izdvojena je iz jedne od najvećih kineskih kompanija za videoigre, 7Road Holdings Ltd.

Prije nego što je postao samostalna tvrtka, Megaspeed je bio dio te kompanije.

U to vrijeme Megaspeed je kontrolirala tvrtka Huang Le Ltd, povezana s Alice Huang, prema pisanju Bloomberga.

Studeni 2023. – Megaspeed prodan singapurskoj fiktivnoj tvrtki i postaje Nvidijin partner za usluge u oblaku

Huang Le Ltd prodaje svoje dionice Megaspeeda singapurskoj fiktivnoj tvrtki Swiftdata.

Prodaja se dogodila nekoliko tjedana nakon što je Joe Biden izdao izvršnu uredbu kojom je ograničio ulaganja u kinesku industriju umjetne inteligencije.

Ubrzo nakon toga Megaspeed dobiva status Nvidijina partnera za usluge u oblaku, što znači da je tvrtka mogla ostvariti povlašten pristup naprednim Nvidijinim čipovima za umjetnu inteligenciju.

2024. godina

Lipanj 2024. – Alice Huang i Jensen Huang viđeni zajedno u Taipeiju

Jensen Huang viđen je s Alice Huang u baru u Taipeiju na Tajvanu, gdje se okupilo nekoliko rukovoditelja iz industrije umjetne inteligencije.

Osoba koja ih je upoznala bio je suprug Alice Huang, Kang Wei, koji je s njom surađivao na nekoliko poslovnih projekata, prema pisanju Wall Street Journala.

Od 2024. do 2025. – Megaspeed prima stotine pošiljaka Nvidijinih čipova

Singapurska tvrtka primila je 200 pošiljaka čipova za umjetnu inteligenciju, prema pisanju New York Timesa.

Megaspeed je zatim računalne kapacitete koje su omogućavali ti čipovi iznajmljivao velikim kompanijama, uključujući kineske tvrtke Tencent i Alibaba.

N1, UI

2025. godina

Siječanj 2025. – Jensen Huang prvi se put sastaje s Donaldom Trumpom

Huang posjećuje Donalda Trumpa nekoliko tjedana nakon njegova stupanja na predsjedničku dužnost.

Travanj 2025. – Jensen Huang prisustvuje donatorskoj večeri u Mar-a-Lagu

Huang sudjeluje na večeri za donatore u Trumpovoj rezidenciji Mar-a-Lago, za koju je cijena sudjelovanja iznosila milijun dolara po osobi.

Predsjednik nakratko odgađa uvođenje ograničenja prodaje Nvidijinih čipova Kini.

Ograničenja su ipak uvedena nedugo nakon toga.

Svibanj 2025. – Jensen Huang ponovno viđen s Alice Huang

Njih dvoje sudjeluju na industrijskoj konferenciji na Tajvanu.

New York Times također izvještava da je Alice Huang dva mjeseca ranije posjetila Nvidijino sjedište u Santa Clari u Kaliforniji.

Rujan 2025. – Američko Ministarstvo trgovine pokreće istragu protiv Megaspeeda

Prema pisanju New York Timesa, Ministarstvo trgovine pokreće istragu kako bi utvrdilo preusmjerava li Megaspeed Nvidijine čipove kineskim kompanijama.

Takvo postupanje moglo bi predstavljati kršenje izvoznih ograničenja za napredne čipove namijenjene umjetnoj inteligenciji.

Listopad 2025. – Trump navodno obaviješten o vezi Alice Huang i Jensena Huanga

New York Times izvještava da su obavještajni dužnosnici upozorili Trumpa na odnos između Alice Huang i Jensena Huanga te iznijeli tvrdnju da je Alice Huang kineska špijunka.

Prema pisanju lista, Trump je odlučio ne poduzimati nikakve mjere.

Trump je u međuvremenu na konferenciji za novinare u Bijeloj kući izjavio da se ne sjeća da je bio obaviješten o tome.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Prosinac 2025. – Trump odobrava prodaju naprednijih Nvidijinih čipova Kini

Trump daje Nvidiji dopuštenje za prodaju njezinih drugih najmoćnijih čipova Kini.

Dio prihoda od prodaje trebao bi pripasti američkoj vladi.

2026. godina

U tom trenutku Huangova pozicija postaje sve nesigurnija, a Wall Street Journal izvještava da Nvidijin upravni odbor priprema njegovu smjenu.

12. studenoga 2026. – Jensen Huang odstupa s mjesta izvršnog direktora Nvidije

Huang podnosi ostavku, čime završava njegovo 33-godišnje razdoblje na čelu kompanije koju je suosnovao 1993. godine.

Upravni odbor započinje potragu za novim izvršnim direktorom, dok dužnost privremene izvršne direktorice preuzima financijska direktorica tvrtke Colette Kress.

U međuvremenu, dionice Nvidije nastavljaju naglo padati.