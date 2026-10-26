Tadić o padu Vučića: "Ovo još nije kraj. Treba razmontirati duboku srpsku državu"

"To je veliko iskušenje s kojim se Srbija suočava. Sklonost autoritarnom društvu ozbiljan je, kroničan problem s kojim se suočavamo. Koliko god Srbija ima iznimne karakteristike, zbog kojih sam ja ponosan što sam pripadnik ovog naroda i dio ovog identiteta, moramo biti svjesni i svojih slabosti. Nadam se da će i drugi narodi u regiji postati svjesni svojih slabosti. Ne vidim da je čak i članstvo u EU-u pridonijelo unutarnjem osvješćivanju naših susjeda, naroda s kojima smo najbliži; mi nemamo bližih od hrvatskog, bošnjačkog, makedonskog, crnogorskog i slovenskog naroda. Vi ste nama najbliži, kao i mi vama. Ne znam koliko smo se time usrećili, nadam se da ćemo imati jednu novu etapu u povijesti, nakon ovog vala demokratizacije u Srbiji", kaže Boris Tadić.