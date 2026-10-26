o izborima u Republici Srbiji
Tadić o padu Vučića: "Ovo još nije kraj. Treba razmontirati duboku srpsku državu"
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Boris Tadić, predsjednik Republike Srbije od 2004. do 2012. Komentirali su ishod sinoćnjih parlamentarnih izbora i pobjeda studentske liste nad SNS-om pod vodstvom donedavnog srpskog državnog čelnika, Aleksandra Vučića.
"Vučić je morao priznati rezultate izbora"
"Nije me u suštini iznenadio rezultat izbora, možda djelomično ogromna izlaznost. Ali bilo mi je jasno da će Aleksandar Vučić priznati rezultate izbora ako prednost studentske liste bude 10 ili više posto, a neće ako bude manje. Ništa se posebno nije dogodilo, Vučić je morao priznati rezultate", kazao je Boris Tadić na početku razgovora.
"Mislim da će se rad i metodologija studentske liste proučavati na brojnim sveučilištima, oni su slijedili model diverzifikacije i decentralizacije, što možemo na neki način usporediti s 'blockchain' tehnologijom, što je bio jedini način da se Vučićev režim obezglavi", dodao je.
Tadić smatra da je prednost studenata bila upravo u njihovu kolektivnom planiranju, što je Vučiću onemogućilo korištenje standardnih predizbornih taktika.
"Kada god bi Vučić protiv sebe imao konkretnog čovjeka, krenuo bi proces blaćenja kroz njegove medije i mehanizme upravljanja zemljom. To je svojstveno ne samo autoritarnim nego i fašističkim režimima, Vučić nažalost nije razumio što čini od Srbije primjenjujući jednu takvu metodologiju. On nije u stanju to razumjeti", kaže bivši predsjednik Republike Srbije.
Posebno se osvrnuo na sve pripadnike studentskog pokreta koji je, kako kaže, osvjetlao obraz Srbije.
"Studentska lista, to su momci i djevojke koji su pokazali ogroman talent, osvjetlali su obraz Srbije, a ono što mi se jako sviđa jest to da taj pokret nije niti u jednom trenutku krenuo u nasilje. Vidimo studentske pokrete u Europi koji se pretvaraju u nasilje. Ovo što je napravio studentski pokret u Srbiji zaista je jedinstveno, zaslužuje svaku pohvalu."
"Pobjeda na izborima tek je prvi korak"
Osvrnuo se i na europski put Republike Srbije, dodavši da antidemokratska iskušenja postoje i u državama članicama EU-a.
"Svaka od naših zemalja bivše Jugoslavije suočava se s antidemokratskim iskušenjima: Hrvatska se danas suočava s takvim iskušenjima unatoč tome što je u Europskoj uniji, BiH, Srbija, Crna Gora. Tu nema neke velike novosti. Prednost Slovenije i Hrvatske bila je ta što su na vrijeme ušle u EU, pogotovo imajući u vidu brojne koristi koje su dobile. Srbija nije ušla, mislim da je to ogromna strateška greška EU-a, izgubljen je trenutak, zamah", kaže Tadić.
"Je li ovo novi početak za Srbiju? Nadam se da jest. Imamo i dalje brojna iskušenja. Sada je dan slavljenja, ali mislim da je veoma bitno da dođe do toga da se razmontira Vučićev autoritarni sustav pa da se nastavi proces demokratizacije Srbije, koji je prekinut 2012. Da se nastavi u nekim novim okolnostima, da se izbjegnu i greške koje smo mi radili od 2009. do 2012.", dodaje.
Ipak, Tadić smatra da je pobjeda na izborima tek prvi korak. Sada slijedi i drugi, potencijalno teži.
"Studentska lista pobijedila je u izbornoj utakmici, to je jedna dimenzija političke stvarnosti, a druga je rušenje autokratskog režima te tzv. 'duboke srpske države' i uspostavljanje nove, pravne i demokratske države u Srbiji."
"Europska unija više ne izgleda kao na kraju 20. stoljeća"
Na pitanje zašto se na prosvjedima i tijekom jučerašnjeg slavlja diljem Srbije nisu mogle vidjeti zastave Europske unije, Tadić je dao jasan odgovor.
"Percepcija EU-a u Hrvatskoj danas je različita od one u Srbiji. Razlozi su višestruki. Kao prvo, EU više ne nalikuje onome što je bio krajem 20. i početkom 21. stoljeća, dobrim dijelom je demistificiran tragičnim odnosom prema SAD-u. Taj podanički odnos EU-a prema SAD-u više je nego očigledan u svim ovim krizama i sukobima; postojao je i ranije, ali nismo dovoljno obraćali pozornost."
Nastavlja:
"Primjerice, i u sukobu oko Jugoslavije ili Iraka, a sada oko Ukrajine i Bliskog istoka, stvari postaju sve ogoljenije. Nadam se da će EU pronaći sebe i ponovno postati san za mnoge europske zemlje. U ovom trenutku EU ne izgleda dobro. Europski lideri ne pokazuju neku političku filozofiju koja bi osigurala sigurnost ili budućnost Europskoj uniji, zato građani Srbije s velikim zazorom gledaju na zbivanja u EU-u. I ja, koji sam čitav svoj život htio Srbiju, ranije i Jugoslaviju, dovesti u EU, to jasno vidim."
"Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci i Slovenci naši su najbliži narodi"
Tadić dodaje kako ti procesi, nažalost, stvaraju sve veći jaz između južnoslavenskih naroda koji dijele državničku i kulturnu povijest.
"To je stvorilo jaz između nas, budući da su Hrvatska i Slovenija u EU-u, a Srbija nije. Sve manje se poznajemo. Nismo se dovoljno poznavali ni u Jugoslaviji, ali bilo je kudikamo bolje. Naši jezici, u suštini isti jezici, polako se razdvajaju, politički stilovi su drugačiji. Hrvatska javnost na drugačiji način doživljava EU od srpske javnosti. Nadam se da će Srbija moći ići europskim putem, ali pretpostavka za to je i da se EU pozitivno mijenja, a ne da ide smjerom autoritarizma", kaže.
Tadić smatra da bi taj dojam samo pojačali potencijalni pozivi iz Bruxellesa novom srpskom vodstvu da se odredi prema određenim geopolitički osjetljivim temama, poput odnosa prema Rusiji ili statusa Kosova.
"Tko god Srbiji pokuša nametnuti sankcije Rusiji ili priznavanje Kosova, neće dobro proći"
"To bi bila jedna od najvećih besmislica. Pojedine stranke u Njemačkoj nemaju isti stav prema Rusiji kao što imaju SPD i CDU. Stvari će se mijenjati u Europskoj uniji. A što se tiče Srbije, to je posebna zemlja. Jedan moj prethodnik rekao je: 'Velika tajna'. Srbija, za razliku od mnogih balkanskih zemalja, ima sposobnost da uroni u probleme, a nekada da se sama uvede u probleme, osim toga i zato što je svijet bio sklon Srbiju vrlo često bombardirati, razarati i uvlačiti u ogromne probleme. Ali Srbija ima specifičnost u sposobnosti da se sama izvuče, na to mi u Srbiji moramo biti ponosni.
Tko god pokuša Srbiji nametnuti stereotipne oblike politike: sankcije Rusiji, odricanje od Republike Srpske, priznavanje Kosova, to su besmislice koje ovdje neće dobro proći, neće dobro proći ni kod studentske liste. Ali to ne znači da studentska lista ne vodi Srbiju prema demokraciji, ona je sastavljena od više političkih struja, tamo imamo ljude različitih političkih opredjeljenja", dodaje Tadić.
Dodaje kako bi bilo kakvo europsko nametanje političkih ultimatuma bilo besmisleno.
"Tko god Srbiji pokušava nametati sankcije – Rusiji ili bilo kojoj drugoj zemlji – mora razumjeti da je Srbija bila pod sankcijama koje su najviše pridonosile režimu koji je tada vladao. Ja sam bio protivnik tog režima, ali sankcije su osnažile Slobodana Miloševića. Tko god očekuje od Srbije da prizna neovisnost Kosova vrlo je naivan i ima dvostruke kriterije u politici.
Srbija ne može niti će priznati neovisnost Kosova, ali će se boriti za mirno i dogovorno rješenje. To što je tzv. kolektivni Zapad besmisleno nametao neovisnost Kosova, a time ugrožavao mir u svijetu (time je otvorena Pandorina kutija fragmentaciji brojnih zemalja, od Ukrajine nadalje), to je jedna stvar. Ali Srbija, kada sam ja bio predsjednik, to nije prihvaćala, ne samo zbog svojih interesa, nego zato što je time branila i načelo koje je čuvalo svijet od brojnih ratova nakon Drugog svjetskog rata", objašnjava Tadić pa dodaje:
"Raspravljat će se o tome u Srbiji, na demokratski i otvoren način. Nadam se da ćemo postati članica Europske unije, ali se nadam i da će se EU u međuvremenu pretvoriti u nešto na što je nalikovao na kraju 20. stoljeća."
"Studenti nemaju dovoljno iskusnih kadrova za najodgovornije državne dužnosti"
Osvrnuo se i na ono što slijedi studentskom pokretu: učenje procesa upravljanja državom.
"Studenti sasvim sigurno nemaju dovoljno iskusnih kadrova za najodgovornije dužnosti u državi. To je jedno od velikih iskušenja s kojima se nova parlamentarna većina u ovom trenutku suočava. Vidim na studentskoj listi i ljude koje poštujem, koji imaju iskustva. Nadam se da će oni imati jednu od ključnih uloga u nadolazećim danima.
U Republici Srbiji postoje i čestiti policajci, članovi sigurnosnih službi, ljudi koji znaju što je carina, Narodna banka, koja je njihova uloga. Vjerujem da postoje i novinari koji znaju što su slobodni mediji, bez kojih nema uspostavljanja stabilnog sustava, za kojim svi u Srbiji žude. Mi to želimo, dobro uspostavljeno, stabilno, pravno društvo koje je pretpostavka da nećemo opet biti plijen stranke poput Vučićeve ili nekog pojedinca koji će htjeti stvarati kult ličnosti i otimati državu od građana", kaže.
Međutim, Tadić smatra da su to pitanja koja su u nadležnosti upravo izbornih pobjednika u Srbiji, nikoga drugoga.
"Ali to su nadležnosti koje ne pripadaju nama nego studentskoj listi, treba se boriti, pomagati studentskom pokretu da realizira svoje strateške principe. To smo mi iz opozicije i radili, davali smo studentima podršku, pomoći ćemo im."
"Nadam se da će se SNS raspasti. Srbija mora biti svjesna svojih slabosti"
Tadić dodaje kako se nada da ovaj izborni rezultat znači kraj političkog projekta Vučićeva SNS-a.
"Razlika u glasovima je velika i povećava se. To je najveća brana i zaštita studentske liste. Što se tiče Vučića, ja se nadam da će se razmontirati SNS, koji je jedna vrsta transformacije Srpske radikalne stranke, smatram da je ta stranka najveće zlo u Srbiji. To je stranka koja je duboko bazirana na nacionalističkim, šovinističkim principima, koja ne razumije ulogu Srbije u europskoj povijesti."
Za kraj dodaje kako je Srbija pokazala iznimne karakteristike u posljednjih nekoliko mjeseci, ali i kako mora biti svjesna svojih nedostataka. Isto, naglašava, vrijedi i za ostale narode Balkana.
"To je veliko iskušenje s kojim se Srbija suočava. Sklonost autoritarnom društvu ozbiljan je, kroničan problem s kojim se suočavamo. Koliko god Srbija ima iznimne karakteristike, zbog kojih sam ja ponosan što sam pripadnik ovog naroda i dio ovog identiteta, moramo biti svjesni i svojih slabosti. Nadam se da će i drugi narodi u regiji postati svjesni svojih slabosti. Ne vidim da je čak i članstvo u EU-u pridonijelo unutarnjem osvješćivanju naših susjeda, naroda s kojima smo najbliži; mi nemamo bližih od hrvatskog, bošnjačkog, makedonskog, crnogorskog i slovenskog naroda. Vi ste nama najbliži, kao i mi vama. Ne znam koliko smo se time usrećili, nadam se da ćemo imati jednu novu etapu u povijesti, nakon ovog vala demokratizacije u Srbiji", kaže Boris Tadić.
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