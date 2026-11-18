pomogao mu mladi par
Svećenik u BiH izboden nožem, teško je ozlijeđen. Župa objavila detalje
Don Filip Maršić, župnik župe svetog Ante Padovanskog u Boću kod Brčkog, teško je ozlijeđen u napadu nožem koji se dogodio u utorak. Nakon napada prevezen je u bolnicu u Brčkom. Kako je na Facebooku objavila njegova župa, svećenik je pri svijesti i u stabilnom stanju.
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Iz župe su poručili da je zajednica potresena događajem te zahvalili svima koji su se javili i pružili podršku. Navode da se župnik hrabro suprotstavio napadaču te, unatoč ubodnim ranama, ozljedi ruke i drugim lakšim ozljedama, uspio pobjeći i doći do ceste kako bi potražio pomoć.
Posebno su zahvalili mladom paru koji je naišao na ozlijeđenog svećenika i pomogao mu.
"Hvala vam od srca što ste imali hrabrosti stati i pomoći našem župniku Filipu, jer bez vaše brze reakcije teško je i zamisliti kakav bi bio ishod", poručili su iz župe. Dodali su kako im je drago što su pomoć pružili ljudi različitih vjerskih uvjerenja.
Zahvalu su uputili i liječnicima te medicinskom osoblju bolnice u Brčkom na brzoj i stručnoj skrbi.
Zbog napada se do daljnjega u župi neće održavati svete mise.
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