Ilustracija: Александр Бендус/Unsplash

Volkswagen je iz svoje ponude povukao dva električna SUV-a koja su u Hrvatskoj ostvarila zapažene prodajne rezultate, a njihovo mjesto preuzima novi model ID.Tiguan, koji je već stigao na domaće tržište.

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Dok je Volkswagen predstavljao nove modele ID.Cross i ID.Tiguan, iz njegove su ponude tiho nestala dva dosadašnja električna SUV-a. Riječ je o modelima ID.4 i ID.5, koji se više ne mogu kupiti u Hrvatskoj, piše Automobiliona.

Njihovu ulogu preuzima upravo novi ID.Tiguan, kojemu je Volkswagen namijenio važnu poziciju u svojoj električnoj ponudi. Njemački proizvođač predstavio ga je kao jedan od ključnih modela za budućnost marke.

Proizvedeno gotovo milijun primjeraka

Pred novim je modelom velik zadatak jer nasljeđuje dva automobila koja su tijekom šest godina proizvodnje zajedno dosegnula gotovo milijun primjeraka. Preciznije, proizvedeno ih je ukupno 950.000.

Volkswagen ID.4 predstavljen je 2020. godine kao prvi potpuno električni crossover SUV te marke. Iste godine započela je i njegova proizvodnja, u njemačkom Zwickauu te kineskim tvornicama u Foshanu i Antingu.

Na hrvatskom tržištu ID.4 se nudio u pet paketa opreme i četiri izvedbe, s rasponom snage od 190 do 340 konjskih snaga. Najsnažnija je bila verzija GTX.

Među kupcima je najpopularniji bio ID.4 Pro, koji je imao bateriju većeg kapaciteta i deklarirani doseg do 566 kilometara.

Početna cijena tog modela u Hrvatskoj iznosila je 38.682,95 eura.

ID.5 bio je coupe izvedba modela ID.4

Volkswagen ID.5 bio je vrlo sličan modelu ID.4, a glavna razlika između njih bila je u obliku karoserije. ID.5 zapravo je predstavljao coupe izvedbu svojeg prethodnika, s drukčije oblikovanom krovnom linijom.

Predstavljen je početkom studenoga 2021., dok je proizvodnja u njemačkom Zwickauu započela u siječnju 2022. Prve isporuke kupcima krenule su u svibnju iste godine.

Za razliku od ID.4, koji se prodavao na globalnoj razini, ID.5 bio je prvenstveno namijenjen europskom tržištu. Proizvodio se od 2022. do 2026. godine.

Oba su modela 2025. bila Volkswagenovi najprodavaniji električni automobili. Kupcima je isporučeno ukupno 163.400 primjeraka.

Izvršni direktor Volkswagena Thomas Schäfer tada je istaknuo da se ID.4 i ID.5 ubrajaju među najuspješnije električne automobile te marke.

ID.5 se u Hrvatskoj također mogao kupiti u pet paketa opreme, ali s tri različite pogonske izvedbe, snage 170, 286 i 340 konjskih snaga. Deklarirani doseg iznosio je do 559 kilometara, a cijene su počinjale od 44.701,81 eura.

Koliko stoji novi ID.Tiguan?

Nasljednik dvaju ugašenih modela novi je električni ID.Tiguan, predstavljen u listopadu 2026. godine. Donosi robusniji SUV izgled, unaprijeđenu unutrašnjost i novu generaciju tehnologije.

Kupcima su ponuđene tri pogonske izvedbe. Osnovna ima stražnji pogon, 190 konjskih snaga i bateriju kapaciteta 58 kWh.

Slijedi snažnija verzija sa stražnjim pogonom, koja razvija 286 konjskih snaga i koristi bateriju od 77 kWh. Na vrhu ponude nalazi se izvedba s pogonom na sve kotače 4MOTION, snage 299 konjskih snaga, također s baterijom kapaciteta 77 kWh.

Ovisno o odabranoj verziji, deklarirani doseg iznosi do 607 kilometara. Novi ID.Tiguan već se prodaje u Hrvatskoj, i to u paketima opreme Trend, Life i Style. Verzija R-Line u ponudu bi trebala stići krajem godine.

Početna cijena iznosi 43.999,86 eura. Pritom treba naglasiti da električni ID.Tiguan neće zamijeniti klasični Tiguan. Volkswagen će nastaviti prodavati postojeći model s benzinskim, dizelskim i hibridnim motorima, pa će oba automobila istodobno biti dio njegove ponude.