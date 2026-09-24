Napad nožem u samostanu. Ubijen svećenik, četiri osobe ranjene

Poljska je bliska saveznica susjedne Ukrajine te je od početka ruske invazije prihvatila stotine tisuća Ukrajinaca koji su pobjegli iz zemlje. U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježene su i pojedine društvene napetosti povezane s velikim brojem ukrajinskih izbjeglica, no zasad nema informacija koje bi napad u Jarosławu povezale s tim pitanjem.