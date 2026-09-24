Užas u Poljskoj
Napad nožem u samostanu. Ubijen svećenik, četiri osobe ranjene
Jedan je svećenik ubijen, a još su četiri osobe ozlijeđene u napadu nožem koji se u četvrtak ujutro dogodio u benediktinskom samostanu u gradu Jarosławu na jugoistoku Poljske.
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Napad se dogodio oko 9:30 sati po lokalnom vremenu. Ukupno je napadnuto pet osoba – četiri muškarca i jedna žena. Među njima su bila trojica pripadnika klera i dvoje laika.
Dvoje ozlijeđenih nalazi se u kritičnom, životno ugrožavajućem stanju, potvrdilo je poljsko tužiteljstvo.
Policija je na mjestu događaja uhitila 31-godišnjeg državljanina Ukrajine. Prema riječima Bożene Harasz-Wołoszyn iz Okružnog državnog odvjetništva u Przemyślu, muškarac je ranije istog dana u Poljsku ušao iz Njemačke, piše Sky News.
Svjedoci opisali trenutke panike
Napad se dogodio u samostanu benediktinki koji se nalazi u sklopu opatije u Jarosławu, izvijestili su poljski mediji.
Jedna od časnih sestara, Barbara Dendor, rekla je za poljsku javnu televiziju TVP Info da je nakon dolaska na mjesto događaja zavladala potpuna panika.
"Mladi ljudi koji su izašli iz centra sve su vidjeli. Govorili su: "Neki luđak, neki luđak!", ispričala je.
Druga svjedokinja za televiziju TVN opisala je trenutak napada na svećenika.
"Muškarac u dobi od oko 30 godina ubo je svećenika u vratnu arteriju. Svećenik je pao na tlo", rekla je.
Motiv napada zasad nije poznat, a istraga je u tijeku.
Poljski ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński događaj je nazvao tragičnim. Poručio je da će osumnjičenik za napad odgovarati "punom strogošću poljskog zakona".
Na mjestu događaja osigurana je i psihološka pomoć za osobe koje su svjedočile napadu.
Gradonačelnik Jarosława Marcin Nazarewicz objavio je da se zbog tragedije do kraja tjedna proglašava razdoblje žalosti.
Poljska je bliska saveznica susjedne Ukrajine te je od početka ruske invazije prihvatila stotine tisuća Ukrajinaca koji su pobjegli iz zemlje. U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježene su i pojedine društvene napetosti povezane s velikim brojem ukrajinskih izbjeglica, no zasad nema informacija koje bi napad u Jarosławu povezale s tim pitanjem.
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