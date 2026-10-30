idealno pojačanje?
Barcelona želi još jednog hrvatskog reprezentativca, ali postoji velika prepreka
Nakon niza od 11 uzastopnih pobjeda, Barcelona je u samo nekoliko dana doživjela dva bolna poraza koja su ponovno otvorila pitanje kvalitete njezine obrane.
Katalonski velikan izgubio je u Ligi prvaka od PSG-a u Parizu, a potom i od Real Madrida u El Clásicu na Spotify Camp Nouu. Ti su rezultati pokazali da momčadi Hansija Flicka nedostaje još jedan kvalitetan i iskusni stoper.
Kako piše Mundo Deportivo, Barcelona već razmišlja o pojačanju u zimskom prijelaznom roku, a na vrhu popisa želja nalazi se hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol.
Sportska uprava Barcelone tijekom ljeta značajno je ojačala momčad. U napadu su stigli Gordon, Adeyemi i Gabriel Jesus, vezni red pojačao je osvajač Zlatne lopte Rodri, dok je Joao Cancelo ostao u klubu nakon dobrih nastupa tijekom posudbe. Za dodatnu sigurnost na vratima doveden je i hrvatski reprezentativac Dominik Livaković, koji bi trebao biti alternativa Joan Garciji.
Ipak, financijske mogućnosti nisu dopustile da se dovoljno pojača obrana. Barcelona je planirala dovesti stopera i još jednog bočnog igrača, ali od tih je planova na kraju odustala. Flick je odlučio zadržati Christensena, uz Cubarsija i Gerarda Martína, dok je Erica smatrao rješenjem za desnu stranu obrane.
Porazi od PSG-a i Reala ponovno su razotkrili probleme u obrambenoj igri, osobito prilikom protivničkih kontranapada. Slične je poteškoće Barcelona imala i prošle sezone protiv Atletico Madrida, kao i dvije sezone ranije protiv Intera.
Zbog toga klub želi već tijekom zimskog prijelaznog roka dovesti iskusnog stopera koji bi odmah mogao preuzeti važnu ulogu. No, kao i tijekom ljeta, mogućnosti Barcelone ovisit će o eventualnim odlascima igrača i prihodima od njihovih transfera.
Gvardiol je prvi izbor, ali postoji velika prepreka
Prema pisanju španjolskih medija, Joško Gvardiol (24) je idealno rješenje za Barcelonu. Hrvatski reprezentativac, koji nastupa za Manchester City, ima kvalitetu i iskustvo koje katalonski klub traži, a dodatna prednost je njegova sposobnost igranja na poziciji lijevog beka.
Ipak, realizacija transfera bila bi iznimno zahtjevna. Gvardiol je prošlog ljeta produljio ugovor s Manchester Cityjem do 2031. godine, pa engleski klub nema razloga olako se odreći jednog od svojih važnih igrača.
Prema španjolskim navodima, jedina realna mogućnost za otvaranje prostora za takav transfer mogla bi se pojaviti ako Manchester City prije završetka zimskog prijelaznog roka bude suočen s ozbiljnim sankcijama zbog financijskih nepravilnosti. U takvom bi se raspletu okolnosti na tržištu mogle znatno promijeniti.
Na popisu su i Bastoni, Martínez i Natan
Gvardiol nije jedino ime koje se spominje u kontekstu Barcelonine potrage za pojačanjem. Katalonci već dulje prate i talijanskog reprezentativca Alessandra Bastonija (27), koji nastupa za Inter. Lijevonogi stoper ima ugovor do lipnja 2028., zbog čega bi ga bilo teško dovesti usred sezone.
Među mogućim rješenjima nalazi se i Argentinac Lisandro Martínez (28) iz Manchester Uniteda. Njegov ugovor istječe u lipnju sljedeće godine, pa bi engleski klub u zimskom prijelaznom roku mogao pokušati zaraditi na njegovu odlasku umjesto da riskira njegov besplatan odlazak. Martínez je ujedno kritizirao transfernu politiku Uniteda nakon poraza od Atletica 13. listopada.
Ipak, problem bi mogla predstavljati njegova povijest ozljeda, zbog čega bi Barcelona morala dobro procijeniti rizik.
Četvrta opcija je Brazilac Natan (25), član Betisa, koji je prošle sezone odigrao važnu ulogu u uspjehu momčadi, a dobre nastupe nastavio je i ove godine. Njegova se vrijednost procjenjuje na oko 30 milijuna eura, uz moguće bonuse.
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