Barcelona želi još jednog hrvatskog reprezentativca, ali postoji velika prepreka

Sportska uprava Barcelone tijekom ljeta značajno je ojačala momčad. U napadu su stigli Gordon, Adeyemi i Gabriel Jesus, vezni red pojačao je osvajač Zlatne lopte Rodri, dok je Joao Cancelo ostao u klubu nakon dobrih nastupa tijekom posudbe. Za dodatnu sigurnost na vratima doveden je i hrvatski reprezentativac Dominik Livaković, koji bi trebao biti alternativa Joan Garciji.