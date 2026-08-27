Gotovo je! Livaković je potpisao za Barcelonu

“Nakon što je prošao omladinske škole Zadra i Zagreba, Livaković se priključio prvoj momčadi Zagreba u sezoni 2012./13. Za Dinamo je potpisao u sezoni 2016./17. te u sedam sezona upisao 295 nastupa, osvojivši sedam naslova prvaka Hrvatske. Ljeta 2023. prelazi u Fenerbahče gdje bilježi 74 nastupa i 24 utakmice bez primljenog gola. Nakon posudbi u Gironi i ponovno Dinamu, gdje je prošle sezone pomogao u osvajanju novog naslova, stiže u Barcelonu. Standardni je član hrvatske reprezentacije od 2017. s kojom je osvojio srebro na SP-u 2018. te broncu na SP-u 2022. u Kataru.”