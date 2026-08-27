do ljeta 2030. godine
Gotovo je! Livaković je potpisao za Barcelonu
Dominik Livaković novi je vratar španjolskog giganta Barcelone. Nakon što je uspješno odradio liječničke preglede, 31-godišnji reprezentativac Hrvatske potpisao je ugovor s Kataloncima do ljeta 2030. godine.
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Španjolski prvak prvotno je planirao dovesti Livakovića tek sljedećeg ljeta po isteku ugovora Wojciecha Szczęsnog, no odlučili su ubrzati čitavu operaciju. Prema neslužbenim informacijama, Barcelona će Fenerbahčeu platiti dva milijuna eura fiksne odštete, uz mogućnost dodatna dva milijuna eura kroz bonuse, piše SK.
“Još više sigurnosti među vratnicama. Dobrodošao, Livakoviću”, objavio je katalonski klub na društvenim mrežama uz poruku “Spreman kad je to potrebno”.
More security between the posts. Welcome, Livaković 🧤 pic.twitter.com/N7QzaXQqSg— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2026
U službenom priopćenju Barcelona je podrobno predstavila karijeru svog novog pojačanja, istaknuvši njegove nastupe u Dinamu, Fenerbahčeu te reprezentativne uspjehe:
“Nakon što je prošao omladinske škole Zadra i Zagreba, Livaković se priključio prvoj momčadi Zagreba u sezoni 2012./13. Za Dinamo je potpisao u sezoni 2016./17. te u sedam sezona upisao 295 nastupa, osvojivši sedam naslova prvaka Hrvatske. Ljeta 2023. prelazi u Fenerbahče gdje bilježi 74 nastupa i 24 utakmice bez primljenog gola. Nakon posudbi u Gironi i ponovno Dinamu, gdje je prošle sezone pomogao u osvajanju novog naslova, stiže u Barcelonu. Standardni je član hrvatske reprezentacije od 2017. s kojom je osvojio srebro na SP-u 2018. te broncu na SP-u 2022. u Kataru.”
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