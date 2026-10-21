Oglas

Slijedi El Clásico

Barçin trener objasnio zašto Zlatna lopta Mundijala nije igrala protiv PSG-a: "Rekao sam mu..."

author
N1 Info
|
21. lis. 2026. 08:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Soccer Football - UEFA Champions League - Galatasaray v FC Barcelona - Rams Park, Istanbul, Turkey - October 13, 2026 FC Barcelona's Rodri applauds fans after the match
REUTERS/Dilara Senkaya

Tridesetogodišnji veznjak ušao je u igru nakon sat vremena utakmice Lige prvaka u Parizu, u kojoj je prekinut Barcelonin savršen niz ove sezone.

Oglas

Trener Barcelone Hansi Flick izjavio je da će se španjolski veznjak Rodri vratiti u početnu postavu za El Clásico nakon što ga je odlučio odmoriti na početku utakmice Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina, koju je Barcelona izgubila u utorak, piše Sportstar.

Tridesetogodišnjak je ušao u igru nakon sat vremena utakmice u Parizu, u kojoj je prekinut Barcelonin savršen niz ove sezone.

"Da, ali znate da je Rodri odigrao mnogo minuta za reprezentaciju, kao i u posljednjim utakmicama za nas", rekao je Flick novinarima nakon poraza 4:2.

"Razgovarao sam s njim jutros i rekao mu da smo donijeli takvu odluku te da će umjesto njega od prve minute igrati Marc Bernal. Mislim da je to bilo dobro rješenje i nadam se da će u nedjelju biti odmoran", dodao je.

Flick je istaknuo da je predstojeći El Clásico, u kojem Barcelona ima priliku povećati prednost pred Real Madridom na devet bodova u La Ligi, uvelike utjecao na njegov izbor momčadi.

Barcelona je dvaput morala nadoknađivati zaostatak. Na pogotke Désiréa Douéa i Lucasa Hernándeza odgovorili su Xavi Espart i Lamine Yamal. PSG je potom osigurao pobjedu pogocima Vitinhe i Fabiána Ruiza.

"Mislim da je to bila fantastična utakmica obiju momčadi, ali napravili smo previše pogrešaka, osobito u posjedu lopte", rekao je Flick.

"No vidio sam i mnogo dobrih stvari. Za mene je ovo bio odličan test, a danas smo vidjeli i koje pogreške moramo ispraviti kako bismo bili bolji. Moramo učiti iz ove utakmice. U listopadu se ne osvajaju trofeji. Liga prvaka osvaja se u lipnju", dodao je.

Flick je ponovno naglasio da je predstojeći El Clásico, koji se igra 25. listopada i u kojem Barcelona ima priliku povećati prednost pred Real Madridom na devet bodova u La Ligi, uvelike utjecao na njegov izbor početne postave.

Teme
barcelona el clásico hansi flick la liga liga prvaka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ