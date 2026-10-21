Slijedi El Clásico
Barçin trener objasnio zašto Zlatna lopta Mundijala nije igrala protiv PSG-a: "Rekao sam mu..."
Tridesetogodišnji veznjak ušao je u igru nakon sat vremena utakmice Lige prvaka u Parizu, u kojoj je prekinut Barcelonin savršen niz ove sezone.
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Trener Barcelone Hansi Flick izjavio je da će se španjolski veznjak Rodri vratiti u početnu postavu za El Clásico nakon što ga je odlučio odmoriti na početku utakmice Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina, koju je Barcelona izgubila u utorak, piše Sportstar.
Tridesetogodišnjak je ušao u igru nakon sat vremena utakmice u Parizu, u kojoj je prekinut Barcelonin savršen niz ove sezone.
"Da, ali znate da je Rodri odigrao mnogo minuta za reprezentaciju, kao i u posljednjim utakmicama za nas", rekao je Flick novinarima nakon poraza 4:2.
"Razgovarao sam s njim jutros i rekao mu da smo donijeli takvu odluku te da će umjesto njega od prve minute igrati Marc Bernal. Mislim da je to bilo dobro rješenje i nadam se da će u nedjelju biti odmoran", dodao je.
Flick je istaknuo da je predstojeći El Clásico, u kojem Barcelona ima priliku povećati prednost pred Real Madridom na devet bodova u La Ligi, uvelike utjecao na njegov izbor momčadi.
Barcelona je dvaput morala nadoknađivati zaostatak. Na pogotke Désiréa Douéa i Lucasa Hernándeza odgovorili su Xavi Espart i Lamine Yamal. PSG je potom osigurao pobjedu pogocima Vitinhe i Fabiána Ruiza.
"Mislim da je to bila fantastična utakmica obiju momčadi, ali napravili smo previše pogrešaka, osobito u posjedu lopte", rekao je Flick.
"No vidio sam i mnogo dobrih stvari. Za mene je ovo bio odličan test, a danas smo vidjeli i koje pogreške moramo ispraviti kako bismo bili bolji. Moramo učiti iz ove utakmice. U listopadu se ne osvajaju trofeji. Liga prvaka osvaja se u lipnju", dodao je.
Flick je ponovno naglasio da je predstojeći El Clásico, koji se igra 25. listopada i u kojem Barcelona ima priliku povećati prednost pred Real Madridom na devet bodova u La Ligi, uvelike utjecao na njegov izbor početne postave.
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