Evo koliko je Hajduk zaradio pobjedom u Švicarskoj

Prvih osam klubova na ljestvici prolazi izravno u osminu finala, dok će sastavi od devetog do 24. mjesta razigravati u doigravanju. S maksimalnih šest bodova nakon dva kola Hajduk se nalazi u odličnoj poziciji za nastavak natjecanja, a europska sezona pretvara se u sve značajniji financijski dobitak za klub.