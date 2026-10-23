sjajan europski niz
Evo koliko je Hajduk zaradio pobjedom u Švicarskoj
S maksimalnih šest bodova nakon dva kola Hajduk se nalazi u odličnoj poziciji za nastavak natjecanja, a europska sezona pretvara se u sve značajniji financijski dobitak za klub.
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Nogometaši Hajduka nastavili su sjajan europski niz te su nakon domaće pobjede protiv Ajaxa (2:1) slavili i na gostovanju kod švicarskog Thuna s 1:0 u drugom kolu Konferencijske lige. Osim nova tri boda na startu natjecanja, slavlje u Švicarskoj splitskom je klubu donijelo i značajnu financijsku nagradu.
Prema UEFA-inu sustavu raspodjele nagrada za sezonu 2026./27., svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura. Hajduk je tako uspjehom protiv Thuna inkasirao novih 400.000 eura, jednako koliko je zaradio i u prvom kolu protiv Ajaxa, čime je samo od dviju pobjeda u ligaškoj fazi već osigurao 800.000 eura, prenosi Gol.hr.
Zarada se približila iznosu od 5,2 milijuna eura
Prema ranijem izračunu analitičke stranice Football Meets Data, splitski je klub samim plasmanom u ligašku fazu Konferencijske lige osigurao najmanje 4,379 milijuna eura UEFA-inih nagrada. Pobjeda nad Ajaxom podigla je taj iznos na 4,779 milijuna, a novi trijumf u Švicarskoj doveo je ukupnu dosad osiguranu europsku zaradu do približno 5,179 milijuna eura.
Ta svota do kraja natjecanja može biti još znatno veća jer Splićane u nastavku ligaške faze očekuju još četiri utakmice. Pred Hajdukom su dvoboji protiv Saint-Truidena, Nordsjaellanda, Midtjyllanda i Lincolna.
Što donosi nastavak natjecanja?
U preostalim susretima svaka nova pobjeda vrijedi dodatnih 400.000 eura, dok UEFA za neodlučeni ishod u ligaškoj fazi isplaćuje 133.000 eura. Uz nagrade za same rezultate, splitski klub može dodatno zaraditi i na temelju konačnog plasmana na ljestvici te eventualnog prolaska u nokaut-fazu natjecanja.
Prvih osam klubova na ljestvici prolazi izravno u osminu finala, dok će sastavi od devetog do 24. mjesta razigravati u doigravanju. S maksimalnih šest bodova nakon dva kola Hajduk se nalazi u odličnoj poziciji za nastavak natjecanja, a europska sezona pretvara se u sve značajniji financijski dobitak za klub.
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