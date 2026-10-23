Što čeka Srbiju nakon nedjelje? Pet je mogućih scenarija

Ovi su izbori važni jer Srbija, zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, i dalje balansira između odnosa sa Zapadom, Rusijom i Kinom. Pristranost medija, zastrašivanje birača i nepravilnosti u biračkim popisima znače da bi svaki rezultat mogao biti osporen, što bi moglo izazvati masovne prosvjede i dodatno pogoršati regionalnu nestabilnost.